В минувшее воскресенье, через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера, разбился самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию . В настоящее время причины, приведшие к катастрофе, неизвестны. Следствие практически сразу исключило версию теракта и сейчас придерживается мнения, что несчастный случай мог произойти из-за попадания в двигатель лайнера постороннего предмета.

1 2 3 4 5 6 7 25 декабря самолет Ty-154 Минобороны России потерпел крушение

Утром 25 декабря произошла страшная трагедия — в нескольких километрах от побережья Сочи потерпел крушение авиалайнер Минобороны России. На борту, помимо членов экипажа, находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, а также основательница благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По официальным данным, выживших в авиакатастрофе нет.

Поиски фрагментов самолета и тел погибших ведутся круглосуточно. 27 декабря информационное агентство ТАСС сообщило о том, что был обнаружен один из черных ящиков — в ближайшее время бортовой самописец доставят в Москву для расшифровки.

Пока что в качестве приоритетной версии крушения рассматривается попадание в двигатель самолета постороннего предмета. Ранее эксперты выдвигали гипотезу о том, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что, судя по характеру повреждений хвостовой части лайнера, капитан пытался посадить самолет на воду. Однако эти сведения в настоящее время никем не подтверждены.

Кроме того, по данным «Коммерсанта» в этом деле появился свидетель — сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент крушения на катере в акватории Сочи. Мужчина рассказал, что самолет «шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом». По его словам, при падении Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и быстро затонул.

