Утром 25 декабря произошла страшная трагедия — в нескольких километрах от побережья Сочи потерпел крушение авиалайнер Минобороны России. На борту, помимо членов экипажа, находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, а также основательница благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По официальным данным, выживших в авиакатастрофе нет.
Пока что в качестве приоритетной версии крушения рассматривается попадание в двигатель самолета постороннего предмета. Ранее эксперты выдвигали гипотезу о том, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что, судя по характеру повреждений хвостовой части лайнера, капитан пытался посадить самолет на воду. Однако эти сведения в настоящее время никем не подтверждены.
Кроме того, по данным «Коммерсанта» в этом деле появился свидетель — сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент крушения на катере в акватории Сочи. Мужчина рассказал, что самолет «шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом». По его словам, при падении Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и быстро затонул.
сегодня в новостях с утра говорили что возможно в Сочи его перегрузили и поэтому тяжесть багажа отломила хвостовую часть. элементарная халатность и недосмотр, плюс жадность привели к таким человеческим жертвам.
Ту 154 хороший самолет,лучше ехать поездом он дальше довезет,так говорили у нас в сибири еще 25 лет назад.Кактастрофы с одними тушками были всегда.Я всегда узнаю и никогда не сяду в тушку ,это однозначно!Почему этот тарый лайнер которому 33 года априори эксплуатировали?Загадка!Самый надежный самолет в мире Ил 96,с ним не было ни одной аварии,на втором месте Ил 86,только одна аварии при взлете из московского аэропорта только с членами экипажа в питер,по вине летчика,который решил испугать стюардес,он ушел в штопор,выжила одна стюардеса.Ту 154 и 134 нет ничего хуже такого типа самолета.Сейчас завоевывет себе позиции сухой,думаю тоже хорошие самолеты.Ту я бы вообще прекратила выпуск этих самых отвратительных самолетов.