Крушение самолета Ту-154, которое произошло 25 декабря 2016 года, никого не оставило равнодушным. На днях 55-летняя Екатерина Андреева, бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале, откровенно рассказала о том, как трудно ей было описывать авиакатастрофу, жертвой которой стали 92 человека.
Обломки самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека, были найдены 25 декабря неподалеку от побережья в районе Сочи. В этот день эфир Первого канала не прерывался на рекламу, а информационную программу «Время» вела Екатерина Андреева. В своем Instagram диктор рассказала о том, что ей пришлось пережить, описывая трагические события, произошедшие накануне.
Поклонники поддержали и поблагодарили Екатерину за этот жест. «Катя, спасибо Вам за этот жест, он сказал о многом. Скорбим все», «Ваш поклон, это скорбь всей страны. Я присоединюсь ко всем высказанным словам соболезнований. Мощность этого горя безгранична и слезы не покидают душу», — написали фолловеры телеведущей.
видела эфир ирады зейналовой где у нее тоже стояли слезы и ядумала что вот вот она заплачет .и заплакала сама ... (((
Очень трудно в эти дни - такая трагедия - слезы стоят в глазах, такая боль душевная. Ещё тяжелее родным и близким погибшим. Дай Бог им сил! Господи, помоги всем пережить эту трагедию!