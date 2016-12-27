Крушение самолета Ту-154, которое произошло 25 декабря 2016 года, никого не оставило равнодушным. На днях 55-летняя Екатерина Андреева, бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале, откровенно рассказала о том, как трудно ей было описывать авиакатастрофу, жертвой которой стали 92 человека.

1 2 3 ... 10 Екатерина Андреева поведала своим подписчикам в Instagram, как трудно ей было вести эфир о трагедии, которая случилась 25 декабря

Обломки самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека, были найдены 25 декабря неподалеку от побережья в районе Сочи. В этот день эфир Первого канала не прерывался на рекламу, а информационную программу «Время» вела Екатерина Андреева. В своем Instagram диктор рассказала о том, что ей пришлось пережить, описывая трагические события, произошедшие накануне.

«Я не могу плакать в эфире, я должна быть сильной, я не могу показывать эмоции...Такая у меня работа и она бывает невыносимо тяжелой. И только жест — руки к сердцу и склоненная голова — то, как я могу показать боль души за людей, которых мы все потеряли (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала Андреева в своем микроблоге.

Поклонники поддержали и поблагодарили Екатерину за этот жест. «Катя, спасибо Вам за этот жест, он сказал о многом. Скорбим все», «Ваш поклон, это скорбь всей страны. Я присоединюсь ко всем высказанным словам соболезнований. Мощность этого горя безгранична и слезы не покидают душу», — написали фолловеры телеведущей.