Недавно западные СМИ сообщили о смерти Джорджа Майкла, и почти сразу вслед за этим грустным событием скончалась Кэрри Фишер. Официальное заявление от лица дочери актрисы сделал представитель звезды.

1 2 3 ... 12 Кэрри Фишер стала любимицей зрителей благодаря роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»

2016 год никак не хочет оставлять нас в покое и поставляет одну печальную новость за другой. Буквально на днях весь мир обсуждал смерть поп-идола Джорджа Майкла, а 27 декабря зарубежные СМИ сообщили о кончине Кэрри Фишер, сыгравшей роль принцессы Леи в знаменитой саге «Звездные войны».

«С превеликой скорбью Билли Лурд подтверждает, что ее любимая мама Кэрри Фишер ушла из жизни сегодня в 8.55 утра. Ее любил весь мир и ее будет очень не хватать всем нам. Вся наша семья благодарит вас за слова поддержки и молитвы», — гласит официальное послание представителя актрисы.

Причиной смерти полюбившейся всем Фишер стала острая сердечная недостаточность, которая случилась после того, как недавно она пережила сердечный приступ на борту самолета. После приступа Кэрри доставили в больницу, где врачам удалось ненадолго стабилизировать ее состояние.