Недавно западные СМИ сообщили о смерти Джорджа Майкла, и почти сразу вслед за этим грустным событием скончалась Кэрри Фишер. Официальное заявление от лица дочери актрисы сделал представитель звезды.
2016 год никак не хочет оставлять нас в покое и поставляет одну печальную новость за другой. Буквально на днях весь мир обсуждал смерть поп-идола Джорджа Майкла, а 27 декабря зарубежные СМИ сообщили о кончине Кэрри Фишер, сыгравшей роль принцессы Леи в знаменитой саге «Звездные войны».
Причиной смерти полюбившейся всем Фишер стала острая сердечная недостаточность, которая случилась после того, как недавно она пережила сердечный приступ на борту самолета. После приступа Кэрри доставили в больницу, где врачам удалось ненадолго стабилизировать ее состояние.
какие все красивые в молодости! очень жаль, возраст еще достаточно средний.
Очень жаль ... так рано. Фильм моего детства ..