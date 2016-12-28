В СМИ не утихают слухи о том, что брак 36-летней Ким Кардашьян и 39-летнего Канье Уэста трещит по швам. Супруги редко выходят в свет вместе и выглядят подавленными. И каким было удивление фанатов рэпера, когда 27 декабря он выложил в Twitter семейный снимок.

Западные СМИ все чаще видят Канье Уэста в гордом одиночестве. На днях рэпер присоединился к родственникам Ким Кардашьян на праздновании Рождества, а уже на следующий день вновь «ушел в себя». Однако уставший от постоянных сплетен Канье дал понять журналистам, что он по-прежнему счастлив рядом с женой и детьми.

Впервые за долгое время он опубликовал в своем микроблоге трогательный кадр с вечеринки Кардашьян. На нем рэпер держит подросшего сына Сэйнта и обнимает любимую супруг Ким, на руках которой сидит малышка Норт. Канье, который совсем недавно выписался из рехаба, улыбается и выглядит счастливым.