В ноябре 33-летняя Мила Кунис подарила своему 38-летнему супругу Эштону Катчеру сына, которого назвали Димитрием. Спустя кратчайший срок после появления малыша на свет актриса вернулась в форму и выглядит замечательно. На днях папарацци удалось сфотографировать Милу в Лос-Анджелесе.

1 2 3 ... 11 Месяц назад Мила Кунис стала мамой во второй раз

Лишние килограммы Миле Кунис не страшны. Совсем недавно актриса стала мамой во второй раз, но это никак не отразилось на ее фигуре. Недавно фотографам удалось заснять актрису в Лос-Анджелесе. Она прогуливалась вместе со своим супругом Эштоном Катчером. Мила выглядела невероятно стройной в узких джинсах и черной толстовке. К слову, после рождения первого ребенка звезде также удалось быстро вернуть прежнюю фигуру.

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер воспитывают 2-летнюю дочь Вайятт. 30 ноября родился сын пары, который получил русское имя Димитрий. Поговаривают, что Эштон Катчер не возражал, чтобы его жена назвала мальчика именно так.