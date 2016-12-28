Этот год был весьма непростым для Ольги Бузовой. Недавно стало известно, что телеведущая разводится со своим супругом Дмитрием Тарасовым, а буквально на прошлой неделе она сильно заболела и даже упала в обморок прямо на съемках. Неудивительно, что Ольге некогда думать о праздновании Нового года.
Однако в ролике Ольга Бузова изо всех сил делает вид, что у нее все хорошо. В беседе с Денчиком она громко (порой даже слишком) смеялась, шутила и делала селфи. Правда, телеведущая не знала, кому отправить снимки. Она заявила, что после скандала с хакерским взломом ее телефона, люди опасаются присылать ей что-либо и писать сообщения. Впрочем, и сама знаменитость стала куда осторожнее.
С семьей это семейный праздник
Что-что???? сенсационное признание???? )))))))))