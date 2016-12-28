До Нового года остаются считаные дни, а 30-летняя Ольга Бузова не чувствует его приближение. И если ее 29-летний пока еще супруг развлекается на Мальдивах, то телеведущая до сих пор решает, как будет отмечать праздник. Своими мыслями она поделилась с блогером Denchiktnt.

1 2 3 ... 13 Ольга Бузова поделилась планами на Новый год

Этот год был весьма непростым для Ольги Бузовой. Недавно стало известно, что телеведущая разводится со своим супругом Дмитрием Тарасовым, а буквально на прошлой неделе она сильно заболела и даже упала в обморок прямо на съемках. Неудивительно, что Ольге некогда думать о праздновании Нового года.

На видео, которое появилось в Instagram, блогер Denchiktnt расспрашивает Ольгу Бузову о том, где и с кем она будет отмечать праздник. «Это самые ужасные два вопроса: «Когда закончится «Дом-2» и «Где я буду встречать Новый год». Потому что ответ на первый: «Никогда!». А второй: «Не знаю». Реально не знаю. Не исключено, что вы встретите меня на Красной площади», — призналась звезда.

Однако в ролике Ольга Бузова изо всех сил делает вид, что у нее все хорошо. В беседе с Денчиком она громко (порой даже слишком) смеялась, шутила и делала селфи. Правда, телеведущая не знала, кому отправить снимки. Она заявила, что после скандала с хакерским взломом ее телефона, люди опасаются присылать ей что-либо и писать сообщения. Впрочем, и сама знаменитость стала куда осторожнее.