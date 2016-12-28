На днях журналисты выяснили, что 30-летний Влад Кадони вот уже несколько лет встречается с экс-продюсером «Битвы экстрасенсов» Анной Девицкой. Чтобы не создавать интриг и сплетен вокруг своей личной жизни, ведущий «Дома-2» решил разъяснить ситуацию.

В последние годы личная жизнь Влада Кадони находится под пристальным вниманием его поклонников. Участник «Битвы экстрасенсов», а ныне ведущий шоу «Дом-2» не скрывал, что его сердце занято, но предпочитал не говорить о возлюбленной. Однако недавно журналистам удалось выяснить, с кем встречается Влад.

Избранницей молодого человека оказалась экс-продюсер «Битвы экстрасенсов» Анна Девицкая. 28 декабря Влад решил расставить все точки над «i» и впервые рассказал об их отношениях. «Из большой любви к вашему изданию первый и последний раз я прокомментирую свою личную жизнь. Мы вместе шесть лет. Аню я очень люблю. Однако выставлять напоказ наши отношения считаю недопустимым. Счастье любит тишину. А рядом с ней я безмерно счастлив. Скрывать это уже глупо. Но в дальнейшем комментариев давать не намерен. Во фразе «моя личная жизнь» ключевое слово «личная», — признался Влад в интервью «СтарХиту».