В последнее время 52-летний Евгений Осин пропал из поля зрения журналистов. В свете поговаривали, что артист злоупотребляет алкоголем и практически не выходит из дома. Однако недавно исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» дал новое интервью, в котором рассказал, как живет сейчас.

Евгений Осин давно не посещает светские мероприятия и не радует поклонников новыми хитами. Ходили слухи, что артист страдает от пагубной зависимости и живет в одиночестве. «Собеседнику» стало известно, что певец страдает из-за того, что от него отвернулись любимая жена и дочь. Утешение Евгений нашел в вере.

«Я всегда прошу у Бога здоровья, помощи и ангела-хранителя, прошу о встрече с любимой. Не только себе, но и родным, и близким. Я часто хожу в храм, иногда бывает, что несколько раз в неделю. Там я нахожу успокоение и ответы на многие вопросы, которые меня интересуют», — признался Евгений Осин изданию.