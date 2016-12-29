Этим летом 44-летняя Гвинет Пэлтроу развелась со своим 39-летним мужем Крисом Мартином. Однако экс-супруги продолжают регулярно видеться и проводить время вместе, несмотря на то, что у них уже есть новые отношения. Почему Гвинет не хочет отпускать Криса из своей жизни, она рассказала в новом интервью.

1 2 3 ... 11 Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с бывшим мужем

Гвинет Пэлтроу счастлива в отношениях с продюсером Брэдом Фэлчаком, однако актриса практически ежедневно видится со своим бывшим мужем Крисом Мартином. Вместе звезды воспитывают 2-летнюю дочь Эппл и 10-летнего сына Мозеса. В интервью для февральского номера журнала InStyle знаменитость рассказала, с чем связано столь близкое общение с экс-супругом.

«Он бывает в моем доме ежедневно. У каждого из нас есть своя жизнь, но наша семейная жизнь по-прежнему осталась. Крис принял бы пулю за меня, хотя я не его жена. Думаю, мы с ним внесли положительный вклад в культуру развода», — призналась Гвинет.