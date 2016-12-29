Еще одно печальное известие пришло из Голливуда. 28 декабря, спустя всего день после смерти дочери, 60-летней актрисы Кэрри Фишер, на 85-м году жизни скончалась легенда Голливуда, певица и актриса Дебби Рейнольдс.

1 2 3 ... 11 Дебби Рейнольдс скончалась на 85 году жизни

В минувшую среду стало известно о том, что актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», скончалась после продолжительной болезни. Вслед за дочерью, 28 декабря, умерла и мать знаменитости, голливудская актриса Дебби Рейнольдс. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

К несчастью поклонников звезды, новость подтвердил ее сын Рейнольдс Тодд Фишер. Мужчина отметил, что его мать не смогла справиться с уходом Кэрри из жизни и перед смертью перенесла инсульт. «Да, я подтверждаю, что мама теперь с моей сестрой», — заявил Рейнольдс.

Напомним, что Дебби Рейнольдс стала известна благодаря фильму 1952 года «Поющие под дождем». До конца своей жизни она не переставала работать. В 81 год она снялась в ленте «За канделябрами» Стивена Содерберга.