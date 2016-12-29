Еще одно печальное известие пришло из Голливуда. 28 декабря, спустя всего день после смерти дочери, 60-летней актрисы Кэрри Фишер, на 85-м году жизни скончалась легенда Голливуда, певица и актриса Дебби Рейнольдс.
В минувшую среду стало известно о том, что актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», скончалась после продолжительной болезни. Вслед за дочерью, 28 декабря, умерла и мать знаменитости, голливудская актриса Дебби Рейнольдс. Об этом сообщили зарубежные СМИ.
Напомним, что Дебби Рейнольдс стала известна благодаря фильму 1952 года «Поющие под дождем». До конца своей жизни она не переставала работать. В 81 год она снялась в ленте «За канделябрами» Стивена Содерберга.
Дебби Рейнольдс полна красоты и очарование в той же мере, что Мерелин Монро. Одинаковый типаж.
Кто из них мать, кто дочь ?
какая она красиииивая в молодости. прям вот красивая-красивая
какая она красиииивая в молодости. прям вот красивая-красивая
ДОча совсем не тот типаж. Папашка подпортил породу.
Мать действительно очень красивая и в юности и в конце жизни. Печальный конец года все таки.
Все таки фото того времени очень красивы. Не знаю как так фотографы работали. Прям загляденье.