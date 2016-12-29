Несколько недель назад Анна Грачевская увеличила пятую точку и показала поклонникам результат работы специалиста. Но, судя по всему, хирургическое вмешательство не лучшим образом сказалось на здоровье телеведущей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Анна Грачевская всегда мечтала об упругих ягодицах, поэтому недавно все-таки сделала глютеопластику. К счастью, она прошла успешно, однако здоровье телеведущей пошатнулось. 29 декабря Анна опубликовала в своем микроблоге фото с доктором.
«Работаем без перерыва. От понедельника и до субботы. Скажи, кто твой лучший друг, и я сразу скажу, кто ты! Мой лучший друг — доктор. А если серьезно, сегодня случилась небольшая проблема, которую Иван Павлович легко решил! Спасибо огромное!», — подписала кадр Грачевская. О чем именно идет речь, телеведущая предпочла не говорить.
Ну вот видите даже Грачевская пошла на пластику увеличение ягодиц
А мозг она не пробовала увеличить?
Жаль, что медицина еще не научилась увеличивать мозг, его структуру и количество извилин.
Жаль, что медицина еще не научилась увеличивать мозг, его структуру и количество извилин.
Шо случилось? Пошла ср@ть и жжеёппу разорвало?
потому что этот доктор известен как рукожоп)))))
Шо случилось? Пошла ср@ть и жжеёппу разорвало?