Несколько недель назад Анна Грачевская увеличила пятую точку и показала поклонникам результат работы специалиста. Но, судя по всему, хирургическое вмешательство не лучшим образом сказалось на здоровье телеведущей. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Анна Грачевская всегда мечтала об упругих ягодицах, поэтому недавно все-таки сделала глютеопластику. К счастью, она прошла успешно, однако здоровье телеведущей пошатнулось. 29 декабря Анна опубликовала в своем микроблоге фото с доктором.

«Работаем без перерыва. От понедельника и до субботы. Скажи, кто твой лучший друг, и я сразу скажу, кто ты! Мой лучший друг — доктор. А если серьезно, сегодня случилась небольшая проблема, которую Иван Павлович легко решил! Спасибо огромное!», — подписала кадр Грачевская. О чем именно идет речь, телеведущая предпочла не говорить.