35-летняя Серена Уильямс порадовала поклонников неожиданной новостью. Теннисистка призналась, что совсем скоро станет законной женой своего 33-летнего возлюбленного, основателя сайта Reddit Алексиса Оганяна. Об этом она сообщила на сайте reddit.com.

Серена Уильямс получила лучший подарок к Новому году. На днях молодой человек теннисистки, бизнесмен в сфере IT Алексис Оганян сделал ей предложение руки и сердца. Радостным событием в своей жизни решила поделиться сама серена.



«Я пришла домой немного поздно. Меня ждала коробка и карета. Пункт назначения

— Рим. Там наши звезды впервые встретились — случайно за одним столом, а теперь круг замкнулся. На этот раз не случайно, а по собственному выбору опустился на одно колено и произнес четыре слова», — призналась Серена на сайте reddit.com.