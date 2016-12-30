В прессе появились слухи о том, что 34-летняя Анна Седокова беременна от своего тайного возлюбленного. Якобы вот уже несколько месяцев звезда скрывает интересное положение от поклонников и коллег. Сама артистка пока не комментирует информацию, однако ее представитель уже высказался по этому поводу.

1 2 3 ... 12 В Сети появилась новость о том, что Анна Седокова ждет ребенка

Российские СМИ наперебой пишут о том, что Анна Седокова ждет третьего ребенка от мужчины, которого тщательно скрывает. Об этом рассказал инсайдер, близкий к певице в интервью Life.ru. По данным сайта, звезда находится уже на пятом месяце беременности.



Woman.ru решил прояснить ситуацию и связался с официальным представителем Анны Седоковой. В ходе беседы источник заявил, что певица не беременна и не собирается выходить замуж. Однако в своем микроблоге знаменитость часто публикует фотографии с цветами и подарками, намекая на то, что у нее есть любимый мужчина.