43-летний Юрий Шатунов давно не появлялся на публике и не радовал поклонников своими новыми песнями. Российским журналистам удалось выяснить, где сейчас находится и чем занимается кумир 90-х.

Юрий Шатунов исчез из поля зрения СМИ. В последнее время артист с семьей живет в Германии и редко прилетает в Россию. Корреспонденту «Собеседника» удалось пообщаться со знаменитостью и узнать, как обстоят его дела.

«Сейчас мы уже вовсю готовимся к Новому году. Как и во всех русских семьях, встречаем праздник весело: с елкой и желательно с Дедом Морозом. Смотрим телик, напившись до беспамятства (смеется). В нашей семье есть традиция: в новогоднюю ночь я не работаю. Считаю, что Новый год — единственный праздник, в который нужно обходиться без выступлений. Дети хотят видеть родителей вместе. Большую часть времени я в разъездах, на гастролях, пропускаю почти все семейные праздники. Поэтому хотя бы один раз в году должен быть вместе с семьей», — рассказал Юрий.

Вместе с женой Светланой певец воспитывает 10-летнего Дэнниса и трехлетнюю Эстеллу. По признанию артиста, они много времени уделяют воспитанию детей. «Мы с супругой активно занимаемся образованием малышей. Они развиваются, а мы стараемся им помогать. Даже когда я на гастролях, мы все время на связи. Дети знают, что папа — артист, но на сцену сами не просятся, а я не настаиваю. Наоборот, считаю, что это не нужно. Боже упаси! В семье одного артиста достаточно», — заявил исполнитель популярной песни «Белые розы».



Недавно в Сети появились слухи, что Юрий Шатунов планирует перебраться в Крым, но артист этуновость опроверг: «Это неправда! Никуда переезжать я не собираюсь. У нас умеют удивить. Я иногда о себе узнаю такие вещи, о которых даже и подумать не мог. Раньше близкие переживали, но сейчас уже относятся к новостям обо мне более сдержанно. Я недавно смотрел замечательную передачу, и там была такая фраза: «Если вы смотрите телевизор, значит, вы дезинформированы». Я с этим полностью согласен».