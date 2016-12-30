Юрий Шатунов исчез из поля зрения СМИ. В последнее время артист с семьей живет в Германии и редко прилетает в Россию. Корреспонденту «Собеседника» удалось пообщаться со знаменитостью и узнать, как обстоят его дела.
Вместе с женой Светланой певец воспитывает 10-летнего Дэнниса и трехлетнюю Эстеллу. По признанию артиста, они много времени уделяют воспитанию детей. «Мы с супругой активно занимаемся образованием малышей. Они развиваются, а мы стараемся им помогать. Даже когда я на гастролях, мы все время на связи. Дети знают, что папа — артист, но на сцену сами не просятся, а я не настаиваю. Наоборот, считаю, что это не нужно. Боже упаси! В семье одного артиста достаточно», — заявил исполнитель популярной песни «Белые розы».
Недавно в Сети появились слухи, что Юрий Шатунов планирует перебраться в Крым, но артист этуновость опроверг: «Это неправда! Никуда переезжать я не собираюсь. У нас умеют удивить. Я иногда о себе узнаю такие вещи, о которых даже и подумать не мог. Раньше близкие переживали, но сейчас уже относятся к новостям обо мне более сдержанно. Я недавно смотрел замечательную передачу, и там была такая фраза: «Если вы смотрите телевизор, значит, вы дезинформированы». Я с этим полностью согласен».
Дети знают, что папа — артист, но на сцену сами не просятся, а я не настаиваю----а у него и шансов нет вообще-то детей на сцену пристроить. В России он давно впал в забытье, в Германии его никто не знает, кроме эмигрантов от 35 и старше. В Германии-то детей без особого таланта на сцену не пропихнуть, это не Россия.