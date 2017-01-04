После ограбления, произошедшего осенью 2016-го в Париже, Ким Кардашьян долгое время не появлялась на публике и не вела соцсети. Так, в Instagram звезды реалити новых постов не появлялось прямо с того злополучного дня. И вот, наконец, в первые дни Нового года свершился долгожданный камбек: 36-летняя дива опубликовала в своем фотоблоге свежий кадр. Причем какой!

1 2 3 4 5 6 Ким Кардашьян выложила фото в Instagram впервые за 13 недель

89,6 миллионов фолловеров Ким Кардашьян в Instagram ликуют: впервые за долгие 13 недель знаменитость выложила в блог новое фото! В ночь на 4 января она поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком с мужем и детьми.

На фоне недавних слухов о возможном разводе звезды реалити с супругом этот кадр особенно порадовал фанатов. И если раньше посты миссис Уэст собирали от одного до двух миллионов «лайков», то теперь всего за 11 часов фото оценили рекордные 3,2 миллиона. И мы вполне такой ажиотаж понимаем: возвращение Ким не может не радовать.