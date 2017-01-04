89,6 миллионов фолловеров Ким Кардашьян в Instagram ликуют: впервые за долгие 13 недель знаменитость выложила в блог новое фото! В ночь на 4 января она поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком с мужем и детьми.
На фоне недавних слухов о возможном разводе звезды реалити с супругом этот кадр особенно порадовал фанатов. И если раньше посты миссис Уэст собирали от одного до двух миллионов «лайков», то теперь всего за 11 часов фото оценили рекордные 3,2 миллиона. И мы вполне такой ажиотаж понимаем: возвращение Ким не может не радовать.