В ноябре 2016 года стало известно, что принц Гарри познакомил Меган Маркл со своей семьей. Как оказалось, знакомство принца с родными актрисы состоялось еще раньше, об этом сообщил Daily Mail. По данным издания, встреча наследника короны с отцом актрисы Томасом Марклом состоялась около полугода назад в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто.
Родной брат Меган рассказал, что отец очень рад отношениям своей дочери и принца (еще бы!). Также он поведал изданию, что возлюбленные очень близки.