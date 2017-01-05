5 января Daily Mail сообщил, что 32-летний принц Гарри познакомился с семьей своей возлюбленной 35-летней Меган Маркл. По информации таблоида, встреча внука британской королевы с отцом актрисы состоялась более полугода назад.

1 2 3 ... 10 По сообщениям Daily Mail, принц Гарри познакомился с отцом Меган Маркл более полугода назад

В ноябре 2016 года стало известно, что принц Гарри познакомил Меган Маркл со своей семьей. Как оказалось, знакомство принца с родными актрисы состоялось еще раньше, об этом сообщил Daily Mail. По данным издания, встреча наследника короны с отцом актрисы Томасом Марклом состоялась около полугода назад в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто.

Родной брат Меган рассказал, что отец очень рад отношениям своей дочери и принца (еще бы!). Также он поведал изданию, что возлюбленные очень близки.