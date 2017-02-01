46-летняя первая леди США Мелания Трамп и ее 10-летний сын Бэррон приняли твержое решение не переезжать из Нью-Йорка в Вашингтон до самого лета, несмотря на то, что в «Большом яблоке» сейчас неспокойно. Однако Мелания спокойно отпускает охранников и ходит по делам в городе вместе с сыном, не опасаясь протестующих.

1 2 3 ... 12 По свидетельствам очевидцев, Мелания и Бэррон Трампы спокойно гуляют по Нью-Йорку, не обращая внимания на толпы протестующих соотечественников

Как сообщают очевидцы в интервью британскому порталу Mail Online, вечером 30 января Мелания и Бэррон Трампы были замечены на улицах Нью-Йорка неподалеку от центральных площадей, где столпились тысячи протестующих против указов нового президента США Дональда Трампа (супруга и отца Мелании и Бэррона соответственно). При этом то ли сотрудники секретной службы настолько хорошо прятались, то ли просто отсутствовали, но первая леди и ее сын обошлись без них, несмотря на небезопасные марши и митинги вокруг.

Напомним, Мелания решила остаться в Нью-Йорке до самого конца июня, пока 10-летний Бэррон не закончит очередной год обучения в элитной школе. Говорят, что вся предвыборная кампания его отца очень повлияла на нервы малыша, поэтому миссис Трамп старается быть для него идеальной матерью. А как вам кажется, стоит ли Мелании Трамп все-таки забрать сына из школы и как можно скорее переехать в Белый дом в Вашингтоне?