Как сообщают очевидцы в интервью британскому порталу Mail Online, вечером 30 января Мелания и Бэррон Трампы были замечены на улицах Нью-Йорка неподалеку от центральных площадей, где столпились тысячи протестующих против указов нового президента США Дональда Трампа (супруга и отца Мелании и Бэррона соответственно). При этом то ли сотрудники секретной службы настолько хорошо прятались, то ли просто отсутствовали, но первая леди и ее сын обошлись без них, несмотря на небезопасные марши и митинги вокруг.
Напомним, Мелания решила остаться в Нью-Йорке до самого конца июня, пока 10-летний Бэррон не закончит очередной год обучения в элитной школе. Говорят, что вся предвыборная кампания его отца очень повлияла на нервы малыша, поэтому миссис Трамп старается быть для него идеальной матерью. А как вам кажется, стоит ли Мелании Трамп все-таки забрать сына из школы и как можно скорее переехать в Белый дом в Вашингтоне?
Какой же мальчик красивый и даже благородный (внешне, разумеется, характер его я не знаю :))
Мелании Трамп стоит как можно скорее стать первой леди, хоть из Нью-Йорка, хоть из Зимбабве. По любому охрана сопровождает всегда и везде, своя частная и государственная. Их не пустят на улицу без охраны.
Вот смотрите, Мелания и дональд не могут даже защитить своего сына от нападок, как обычные люди.Что тут сделаешь??
Это не выборочная должность. Жена президента должны жить в Вашингтоне.
Самая красивая первая леди , наверное за всю историю существования США ! Приятно смотреть! Повезло Трампу ! Больше всего мне импонирует то , что западные политики не прячут свои семьи от своего народа . Нравится эта открытость .
Думаю, Дональд Трамп не возражает, чтобы жена с ребёнком оставались в Нью-Йорке.Потому что, судя по всему, он умеет настаивать и добиваться своего. муж с женой приняли обоюдное решение, что ребёнку так будет лучше
Да, мальчик красавец растет. Так неприятно, что вокруг него слухи/сплетни, прям обидно за него. У самой сын растет, так что я очень хорошо понимаю как переживает его мама Меланья.
Самая красивая первая леди , наверное за всю историю существования США ! Приятно смотреть! Повезло Трампу ! Больше всего мне импонирует то , что западные политики не прячут свои семьи от своего народа . Нравится эта открытость .
Да, травят их нехило, но они держатся. Мальчик смотрится изнеженным 15 летним подростком, никак не 10леткой.
Очень красивый мальчик. На маму похож.