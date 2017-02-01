Вот уже несколько месяцев в прессе ходят слухи о том, что в 2017 году на «Евровидении» от России, скорее всего, выступит 32-летний Александр Панайотов. Однако 31 января в Сети появился полный список претендентов на участие в конкурсе. Конкуренцию певцу составят 31-летняя Елена Темникова, 26-летняя Нюша и другие артисты.

1 2 3 ... 10 Елена Темникова вышла в число претендентов на участие в «Евровидении» в этом году

В СМИ не раз появлялась информация о том, что Александр Панайотов поедет на «Евровидение» в Киев в 2017 году. Об этом говорили и продюсеры, и музыкальные критики, да и сам артист уже начал давать интервью на тему международного конкурса. Однако организаторы от России решили провести голосование и предложили россиянам несколько кандидатур.



В минувший вторник в Сети появился полный список претендентов. В него, помимо Александра Панайотова, вошли Елена Темникова, которая уже была на «Евровидении» в составе группы Serebro в 2007 году, Нюша, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк и Soprano Турецкого. Интересно, что многие звезды российского шоу-бизнеса болеют именно за Елену Темникову. Так, Ольга Бузова разместила в своем микроблоге фото Елены с призывом голосовать за нее.