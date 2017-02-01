В СМИ не раз появлялась информация о том, что Александр Панайотов поедет на «Евровидение» в Киев в 2017 году. Об этом говорили и продюсеры, и музыкальные критики, да и сам артист уже начал давать интервью на тему международного конкурса. Однако организаторы от России решили провести голосование и предложили россиянам несколько кандидатур.
В минувший вторник в Сети появился полный список претендентов. В него, помимо Александра Панайотова, вошли Елена Темникова, которая уже была на «Евровидении» в составе группы Serebro в 2007 году, Нюша, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк и Soprano Турецкого. Интересно, что многие звезды российского шоу-бизнеса болеют именно за Елену Темникову. Так, Ольга Бузова разместила в своем микроблоге фото Елены с призывом голосовать за нее.
Кто бы ни поехал, мы в любом случае ничего не выиграем, и плюс, наши артисты скорее всего будут еще и подвергаться нападкам. По мне, так я бы этот конкурс вообще проигнорировала бы.
Нет , не хотели бы мы, чтобы Она представляла Россию на Евровидении!
Трое безголосых))))) они ж без фанеры шепшут! Недавно показали концерт Нюши живьем, такой стыд. Она разговаривала с отдышкой под музыку, пения не было.
Трое безголосых))))) они ж без фанеры шепшут! Недавно показали концерт Нюши живьем, такой стыд. Она разговаривала с отдышкой под музыку, пения не было.
Да пусть уж едет Панайотов. 5 безуспешных попыток и наконец-то реальный шанс попасть на Евро.Темникова уже там была, а Нюша пусть к свадьбе готовится.И все счастливы.
Трое безголосых))))) они ж без фанеры шепшут! Недавно показали концерт Нюши живьем, такой стыд. Она разговаривала с отдышкой под музыку, пения не было.
Почему мы не отправляем кого то стоящего. Я бы выдвинула кандидатуры Антона Беляева, например или Анну Хохлову. У них поистине сильные голоса. Позорим себя из года в год на Евровидении((
Лучше темникова!
Да пусть уж едет Панайотов. 5 безуспешных попыток и наконец-то реальный шанс попасть на Евро.Темникова уже там была, а Нюша пусть к свадьбе готовится.И все счастливы.
Только не Нюша, она даже Савичеву превзойдет