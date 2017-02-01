В настоящее время 48-летняя Кайли Миноуг готовится к свадьбе со своим 29-летним возлюбленным Джошуа Зассе. Приятные хлопоты доставляют звезде огромное удовольствие. Об этом она рассказала в своем новом интервью.

Кайли Миноуг активно готовится к свадьбе со своим женихом, британским актером Джошуа Зассе. О помолвке пары стало известно в конце прошлого года. В интервью журналу Hello звезда рассказала, что сейчас завершает примерки своего свадебного платья, а также думает над тем, как будет проходить торжественная церемония. Особое внимание она уделяет цветам. Кайли хочет, чтобы зал был украшен звездчатыми гипсофилами.



Кроме того, Миноуг отметила, что после свадьбы возьмет фамилию своего супруга, поскольку ее родная фамилия кажется ей довольно сложной: «Зассе — отличная фамилия. Кайли Зассе —прекрасно звучит, а об фамилию Миноуг можно язык сломать».