Кайли Миноуг активно готовится к свадьбе со своим женихом, британским актером Джошуа Зассе. О помолвке пары стало известно в конце прошлого года. В интервью журналу Hello звезда рассказала, что сейчас завершает примерки своего свадебного платья, а также думает над тем, как будет проходить торжественная церемония. Особое внимание она уделяет цветам. Кайли хочет, чтобы зал был украшен звездчатыми гипсофилами.
Кроме того, Миноуг отметила, что после свадьбы возьмет фамилию своего супруга, поскольку ее родная фамилия кажется ей довольно сложной: «Зассе — отличная фамилия. Кайли Зассе —прекрасно звучит, а об фамилию Миноуг можно язык сломать».
Красавица Кайли ,и жених ничего, молодой!
Какая же Кайли хорошенькая, просто куколка!
Красивая пара !
А что же не написали,что в этом же интервью она сказала,что зарегистрируют брак они только тогда,когда в Австралии разрешат однополые браки?))))))))
Какая она чудесная моложавая красавица и он просто счастлив рядом с ней) красивые!!!
Очень рада за нее ! Дай Бог ей счастья и все самое худшее пусть будет позади!
выглядят как одногодки- так что все окей
Может родит ещё, после 40 жизнь только начинается ))) Джанет Джексон же родила в 50
оба выглядят на 40))
как можно так выглядеть в 48??? красавица!