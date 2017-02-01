Недавно в семье Пелагеи и ее мужа Ивана Телегина случилось радостное событие. В элитном клиническом госпитале «Мать и дитя» в Лапине артистка родила дочь Таисию. Как удалось выяснить «Телепрограмме», в настоящее время Пелагея вместе с мужем и дочкой живет в подмосковном доме. В заботах о девочке знаменитости помогает ее мама Светлана.
Друзья счастливых родителей продолжают задаривать их и маленькую Таисию подарками. А некоторым из них уже удалось узнать некоторые подробности о девочке. «Мы знакомы еще со времен юниорской сборной. Я поздравил Ваню с тем, что он стал папой. А он сказал, что девочка родилась высокой, красивой будет!» — рассказал изданию защитник уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев.
ох и Полька, ох и лиса))))), счастья им и здоровья!!!!!
а раньше типа папой не был?
Ему только 24, а у него уже 2 жены и двое детей. Молодой, да ранний.
Ему только 24, а у него уже 2 жены и двое детей. Молодой, да ранний.
Ему только 24, а у него уже 2 жены и двое детей. Молодой, да ранний.
Дочери расти здоровой и счастливой! У Телегина одна жена Пелагея. Когда уже девушки поймут, что быть женой важнее, чем просто спать вместе.
Дочери расти здоровой и счастливой! У Телегина одна жена Пелагея. Когда уже девушки поймут, что быть женой важнее, чем просто спать вместе.
Ладно, с женами разобрались. А детей сколько по-вашему? Если жена не жена, то ребенка считать за человека или как? )))
Ладно, с женами разобрались. А детей сколько по-вашему? Если жена не жена, то ребенка считать за человека или как? )))
Дочери расти здоровой и счастливой! У Телегина одна жена Пелагея. Когда уже девушки поймут, что быть женой важнее, чем просто спать вместе.
Как же я рада за них! Пелагея самая живая, непосредственная, симпатичная и позитивная! Телеги неклассный мужик, симпатяга, я понимаю почему девки из-за него не ровно дышат... То что было до женитьбы - фигня, конечно, помогать его мамаше нужно. Но и только!!!