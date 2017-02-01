21 января 30-летняя Пелагея родила дочь, которую назвали Таисией. А на днях друзья певицы и ее супруга, 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина, поделились подробностями из жизни певицы и ее малышки.

1 2 3 ... 12 В СМИ появилась информация о дочери Пелагеи и Ивана Телегина

Недавно в семье Пелагеи и ее мужа Ивана Телегина случилось радостное событие. В элитном клиническом госпитале «Мать и дитя» в Лапине артистка родила дочь Таисию. Как удалось выяснить «Телепрограмме», в настоящее время Пелагея вместе с мужем и дочкой живет в подмосковном доме. В заботах о девочке знаменитости помогает ее мама Светлана.



Друзья счастливых родителей продолжают задаривать их и маленькую Таисию подарками. А некоторым из них уже удалось узнать некоторые подробности о девочке. «Мы знакомы еще со времен юниорской сборной. Я поздравил Ваню с тем, что он стал папой. А он сказал, что девочка родилась высокой, красивой будет!» — рассказал изданию защитник уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев.