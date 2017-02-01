Пять лет назад в жизни Аллы Пугачевой произошла трагедия — умер ее единственный брат Евгений. Тогда же стало известно, что 29-летний сын мужчины, Влад, страдает от наркотической зависимости. А недавно выяснилось, что бывшая возлюбленная молодого человека хотела нажиться на его фамилии.

1 2 3 ... 11 Журналистам стали известны скандальные подробности жизни племянника Аллы Пугачевой

В жизни Аллы Пугачевой далеко не все так гладко. Несколько лет назад она потеряла брата Евгений Борисовича. Кроме того, певице пришлось усыновить маленького сына своего племянника Влада, который едва не лишился возможности ходить из-за приема запрещенных веществ. Мать мальчика Жени впала в кому. Примадонна оформила все необходимые документы на опекунство ребенка, а самого Влада отправила восстанавливаться в Израиль.

По возвращении в Москву молодого человека ждал сюрприз — просторная квартира от любимой тети. Влад обручился со своей старой подругой Екатериной Ягановой, однако счастье возлюбленных продлилось недолго. Как удалось выяснить «Комсомольской правде» , мужчина расстался с невестой и начал встречаться с пермячкой Викторией.

«Прошлой осенью мы разошлись. И он подобрал Викторию, эту девочку с улицы. Они прожили всего полтора месяца. Потом Влад вернулся ко мне. Насколько я знаю, у Виктории нет жилья в Москве, она приехала из Перми, устроилась на работу продавцом в магазине рядом с нашим домом. Там они и познакомились. Влад сделал для нее много хорошего, финансово помог ее семье. У девушки были те еще запросы. Влад брал кредиты, чтобы покупать ей золотые украшения», — поделилась Екатерина.

Также женщина отметила, что Виктория обманула Влада: «После того как они расстались, Влад обнаружил, что Виктория стащила рукопись его отца! В ней Евгений Борисович рассказывал о том, как его обманула молодая жена. Этот печальный дневник — единственное, что у Влада осталось от папы. Влад подозревает, что Виктория хотела ее продать. Месяц он ее уговаривал отдать рукопись. Виктория потребовала денег. И только потом вернула рукопись».