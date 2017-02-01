В жизни Аллы Пугачевой далеко не все так гладко. Несколько лет назад она потеряла брата Евгений Борисовича. Кроме того, певице пришлось усыновить маленького сына своего племянника Влада, который едва не лишился возможности ходить из-за приема запрещенных веществ. Мать мальчика Жени впала в кому. Примадонна оформила все необходимые документы на опекунство ребенка, а самого Влада отправила восстанавливаться в Израиль.
«Прошлой осенью мы разошлись. И он подобрал Викторию, эту девочку с улицы. Они прожили всего полтора месяца. Потом Влад вернулся ко мне. Насколько я знаю, у Виктории нет жилья в Москве, она приехала из Перми, устроилась на работу продавцом в магазине рядом с нашим домом. Там они и познакомились. Влад сделал для нее много хорошего, финансово помог ее семье. У девушки были те еще запросы. Влад брал кредиты, чтобы покупать ей золотые украшения», — поделилась Екатерина.
Также женщина отметила, что Виктория обманула Влада: «После того как они расстались, Влад обнаружил, что Виктория стащила рукопись его отца! В ней Евгений Борисович рассказывал о том, как его обманула молодая жена. Этот печальный дневник — единственное, что у Влада осталось от папы. Влад подозревает, что Виктория хотела ее продать. Месяц он ее уговаривал отдать рукопись. Виктория потребовала денег. И только потом вернула рукопись».
АБ решила всех родственников подтянуть? Или мы должны восхититься ее щедростью и благородством. Алла Борисовна,сделайте лучше пожертвование в детский дом или дом престарелых.. Только тихо так,чтобы не писали об этом везде.
О, боже! Какие-то племянники, его девки многочисленные Нам оно к чему?!!
Чтобы помнили и не забывали ни на минуту ,даже во сне
АллБориснаа! про таких как вы поговорка есть: ты их в дверь- они к тебе в окно!
Да ну, не интересно все это.
Блин, ну и тут оказывается Алла виновата во всем! Ну помогла Алла своему племяннику, а кто бы не помог?! Все в первую очередь родне помогают, сами не кормите своих детей - отдайте все в детдом. Достали уже гнусностями своими, мне кажется, даже если она чихнет, все равно в этом узрят какое-нибудь скандальное происшествие.
Алла - большой души человек. Мало кто из нас решится усыновить ребенка, да при живых родителях! Ребенок ни в чем не виноват, и у него должно быть безоблачное детство. Если кто-то спасет хоть одну живую душу - ему воздастся за это!
Что-то в последнее время, почти во всех бедах, виновата одна Алла Борисовна. Что за ересь?
Гладко ни у кого в жизни не бывает. Это же касается и звезд. Хоть бы им только лишний раз в душу не гадили, особенно Алле Пугачевой - нашей самой дорогой певице. Выглядит же она сногсшибательно.
Бедная Алла, достается же ей! Мало того что она взяла к себе на воспитание ребенка племянника, так еще и с ним с самим проблемы. Другому это на фиг бы сдалось - брать на себя все эти заботы, а она вот взяла. Молодчина какая. А теперь еще и на нее гонения начались.Не ее, наверное, этот год. Так хоть бы пресса на нее нападала, меньше бы дурных реплик писали в ее адрес.