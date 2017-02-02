Недавно Елена Ксенофонтова рассказала своим поклонникам о том, что рассталась с супругом Александром Рыжих. Теперь мужчина пытается выселить ее и их дочь Софию из квартиры и лишить всех средств. Кроме того, Александр обвинил звезду в избиении и подал на нее в суд. Актрисе приходится оспаривать приговор в домашнем насилии.
В итоге дошло до того, что Рыжих стал поднимать руку на Елену. После очередного скандала, Ксенофонтова едва не убила мужа. «Однажды ночью я обнаружила себя стоящей над ним с подушкой. Я очень испугалась», — призналась актриса. Сегодня она старается не общаться с бывшим супругом и решает все вопросы с ним через своего адвоката.
Мне показалось, что это ее последний шанс - вынести на общественность свою беду. Не может она с ним справиться. Видимо очень хороший он юрист....
Я всегда сочувствовала женщинам в подобных ситуациях, но здесь - не верю. Играет не очень правдоподобно. Надо бы версию второй стороны услышать.
Я всегда сочувствовала женщинам в подобных ситуациях, но здесь - не верю. Играет не очень правдоподобно. Надо бы версию второй стороны услышать.
Она говорила о том, что ее здоровый, лысый муж бьет, а не о болезни опухоли мозга, который она победила в 90-ом году. Все перевернули с головы на ноги.Еще резануло то, что она на новый год устанавливает в квартире сразу 15-ть елок. Жалко, что дочка внешне вылитая ее муж.
Мне показалось, что это ее последний шанс - вынести на общественность свою беду. Не может она с ним справиться. Видимо очень хороший он юрист....
Я не очень поняла. Продала свою квартиру на Сретенке, приехала в квартиру мужа, которую он ей потом подарил. Потом продала ее и купила новую. Почему мужу не копейки не дала? Как я понимаю, муж сейчас бьется хоть за что-то.
Я не очень поняла. Продала свою квартиру на Сретенке, приехала в квартиру мужа, которую он ей потом подарил. Потом продала ее и купила новую. Почему мужу не копейки не дала? Как я понимаю, муж сейчас бьется хоть за что-то.
Ну, начали они драться, разойдитесь по человечески. Чего дальше рядом с таким плохим мужем сидеть-то? Странные иногда женщины существа. Доводят все до краней точки, а потом удивляются, что с подушкой бегают, душить хотят. Хоть бы ребенка пожалела, ни к чему детям видеть ссоры родителей.
А я поверила и пожалела ее. И хорошо, что она не жертва и делает все, чтобы ею не быть. Бежать от таких надо, а то случится что, будешь виновата потом и пофиг, что тебя довели рукоприкладством и болью.
как то смешно звучит"однажды я обнаружила себя стоящей над ним с подкшкой"..она лунатизмом страдает или др.каким расстройством