На протяжении нескольких недель российские журналисты обсуждают скандальное расставание 44-летней Елены Ксенофонтовой с юристом Александром Рыжих. 1 февраля актриса стала героиней программы «Пусть говорят» и рассказала всю правду об их сложных отношениях.

1 2 3 ... 9 Елена Ксенофонтова рассказала о сложных отношениях с бывшим мужем

Недавно Елена Ксенофонтова рассказала своим поклонникам о том, что рассталась с супругом Александром Рыжих. Теперь мужчина пытается выселить ее и их дочь Софию из квартиры и лишить всех средств. Кроме того, Александр обвинил звезду в избиении и подал на нее в суд. Актрисе приходится оспаривать приговор в домашнем насилии.

В минувшую среду Елена стала героиней программы «Пусть говорят». В ходе эфира она рассказала, что проблемы в их с Александром семье возникли задолго до расставания. Много лет назад они потеряли своего первенца. «У нас были проблемы. Мы потеряли ребенка на очень большом сроке. Потом родилась дочь София — это был подарок небес. Уже потом начались трудности», — поделилась Ксенофонтова.

В итоге дошло до того, что Рыжих стал поднимать руку на Елену. После очередного скандала, Ксенофонтова едва не убила мужа. «Однажды ночью я обнаружила себя стоящей над ним с подушкой. Я очень испугалась», — призналась актриса. Сегодня она старается не общаться с бывшим супругом и решает все вопросы с ним через своего адвоката.