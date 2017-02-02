02.02.2017
Недавно стало известно о том, что 32-летняя Скарлетт Йоханссон рассталась со своим 34-летним супругом Роменом Дориаком после двух лет брака. А на днях зарубежным журналистам удалось выяснить причину развода пары.
  • Скарлетт Йоханссон с экс-мужем
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    Стало известно, что Скарлетт Йоханссон рассталась с Роменом Дориаком

Слухи о том, что в семье Скарлетт Йоханссон и Ромена Дориака не все гладко ходили давно, поэтому новость об их разводе не вызвала большого удивления у их поклонников. По данным западной прессы, пара разошлась еще прошлым летом, однако много месяцев скрывала этот факт.

В интервью журналу People близкий друг Скарлетт рассказал, почему распался ее брак. «У Скарлетт есть такая привычка: если она запала на какого-нибудь парня, то пытается всячески торопить события. Я никогда не верил в то, что у Ромена и Скарлетт это надолго. Они не равны. С их отношениями всегда было что-то не так, они абсолютно не понимали друг друга», — поделился источник.

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