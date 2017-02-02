Слухи о том, что в семье Скарлетт Йоханссон и Ромена Дориака не все гладко ходили давно, поэтому новость об их разводе не вызвала большого удивления у их поклонников. По данным западной прессы, пара разошлась еще прошлым летом, однако много месяцев скрывала этот факт.
В интервью журналу People близкий друг Скарлетт рассказал, почему распался ее брак. «У Скарлетт есть такая привычка: если она запала на какого-нибудь парня, то пытается всячески торопить события. Я никогда не верил в то, что у Ромена и Скарлетт это надолго. Они не равны. С их отношениями всегда было что-то не так, они абсолютно не понимали друг друга», — поделился источник.
Счастливые! Расстались-развелись. Уже больше полугода как мы расстались с парнем, потому что вместе быть невозможно, но продолжаем активно трепать друг другу нервы ( чего с этим делать - неизвестно.
Такой напряженный(....
Впервые я охотно верю источнику, почему-то именно такое впечатление эта пара и производила. Давай Скарлетт возвращайся в родную Америку. Расцветешь и еще будешь счастлива))
В Острове и Матч Поинт она такая крутая!!
Счастливые! Расстались-развелись. Уже больше полугода как мы расстались с парнем, потому что вместе быть невозможно, но продолжаем активно трепать друг другу нервы ( чего с этим делать - неизвестно.
дочка у нее славная, сама красавица. все будет хорошо.
В Острове и Матч Поинт она такая крутая!!
Она за него вышла, чтобы отомстить бывшему. Это Дориак даже чем-то похож на Рейнолдса внешне. Даже жаль ее, Рейнолдс променял ее на другую и у него там новая счастливая жизнь, а Скарлетт не везет.
Западёт на кого-нибудь посимпатичнее!
А зачем ей кто-то?????! Красива, богата, свободна, не зависима ни от кого !!! Не надо отчитываться, переживать, быть за кого-то в ответе, решать совершенно себе не нужные проблемы и т.д. Кто сказал, что нужен брак, дети , ответственность ? Женщина должна, обязана быть счастливой !!! А если отношения портят нервы, настроение, приводят в отчаяние, надо удалить их от себя. Я знаю , что пишу ! Молодые девушки вступающие в брак и планирующие помпезные свадьбы, с дорогими платьями, машинами , застольями и т.п. напоминают ЗОМБИ ! Дальше белого платья воображение с соображением не работают. Все думают : после свадьбы будут только звезды, цветы и амур-лямур. АГА, щас ! Бут : магазины, рынки, уборки, стирки, квитанции, затем , возможно измены, возможно роды, дети, болезни, очередь в детсад , безденежье и многое такое, что и близко не напоминает мечту. Ну и зачем Вам брак ???? Семейное счастье - это миф. И, даже если Вы будете идеальны : замечательная хозяйка, аккуратистка, будете все до копеечки приносить в дом, экономить, угождать - это не гарантирует, что лично Вы будете счастливы. Будет очень много сопутствующих обстоятельств на которые Вы не сможете повлиять, но это будет Вас огорчать, портить кровь и все такое. Поэтому, мой Вам совет, всем Вам, прекрасным , стройным, молодым, юным - ЛЮБИТЕ себя, берегите себя от всех, еще пуще от случайных связей, абортов. Всегда задавайте себе вопрос - а на фиг мне этот ......нужен ? Берегите свою свободу, молодость, здоровье. Потому что, никто может гарантировать Вам любовь и верность, да и дети тоже не уберегут от одиночества. Накапливайте и храните в памяти хорошие дни. Таких дней, когда Вы в прекрасном платье, веселы, беззаботны, никому и ничем не обязаны должно быть как можно больше ! Мой ВАМ СОВЕТ