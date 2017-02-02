В последнее время 68-летний актер Ивар Калныньш пропал с экранов и из поля зрения журналистов. А ведь раньше он был едва ли не самым популярным актером в СССР. Корреспондент одного из изданий связался с Иваром и выяснил, как складываются его дела сейчас.
Ивар Калныньш знаком российскому зрителю по таким фильмам, как «ТАСС уполномочен заявить...» и «Зимняя вишня». Раньше у актера было много съемок и практически не оставалось свободного времени на семью. Однако сейчас в кино Калныньша не зовут. Он живет в Риге вместе с женой, которая младше его на 30 лет, и воспитывает двух дочерей.
Ивар отметил, что любит Москву и иногда приезжает в Россию. Но за годы съемок обзавестись квартирой в столице он так и не смог: «Я не Жерар Депардье — не путайте! Мне квартиры в Грозном и Саранске не дарят. Хотя Россию очень люблю. С Москвой у меня многое связано. Был там месяц назад и подумал, что лет 25 назад даже не мог себе представить, как все резко изменится. Город практически заново отстроили, сколько новых строений — это завораживает! Мне нравится Москва своим ритмом, она всегда бурлит, это какой-то неповторимый мегаполис».
Странные, а как еще должен жить человек в 68 лет?
Хороший актёр и чертовски хорош до сих пор)
До чего же они мне нравятся с Сафоновой в "Зимней вишне"!
А люблю фильм "Театр" где они с Вией Артмане играют, фильм просто замечательный!!!
красавец:) в молодости был так хорош что глаз оторвать нельзя было. в зрелом возрасте тоже. да и сейчас вполне еще неплохо согласился. и играл всегда великолепно. как жаль, что больше не снимается в кино.
как жаль, что больше не снимается в кино.
Шикарный мужчина.
чем то он смахивает на Бредушку..или Бред на него)
чем то он смахивает на Бредушку..или Бред на него)
Как же мне не нравилась и не нравится Сафонова, какая то не приятная дама, из за нее не полюбила фильм "Зимняя вишня" , да и Соломин покойный тоже не воспринимала его нив коких ролях кроме доктора Ватона, вот это была его роль. Ивар Калнынш конечно красавчик был и есть и таких артистов в нашем кино было и есть немного, еще Николай Еременко покойный , боже какой красавец и какой нереальный был актер