

В последнее время 68-летний актер Ивар Калныньш пропал с экранов и из поля зрения журналистов. А ведь раньше он был едва ли не самым популярным актером в СССР. Корреспондент одного из изданий связался с Иваром и выяснил, как складываются его дела сейчас.

1 2 3 ... 11 Ивар Калныньш дал интервью о своей жизни

Ивар Калныньш знаком российскому зрителю по таким фильмам, как «ТАСС уполномочен заявить...» и «Зимняя вишня». Раньше у актера было много съемок и практически не оставалось свободного времени на семью. Однако сейчас в кино Калныньша не зовут. Он живет в Риге вместе с женой, которая младше его на 30 лет, и воспитывает двух дочерей.

«Я уже свое отыграл, нет уже сюжетов для меня. Я к этому спокойно отношусь, без истерики. Играю в рижском театре, в антрепризных спектаклях, занимаюсь музыкой, все свободное время посвящаю жене и дочкам, так что скучать не приходится», — поделился актер с «Собеседником»

Ивар отметил, что любит Москву и иногда приезжает в Россию. Но за годы съемок обзавестись квартирой в столице он так и не смог: «Я не Жерар Депардье — не путайте! Мне квартиры в Грозном и Саранске не дарят. Хотя Россию очень люблю. С Москвой у меня многое связано. Был там месяц назад и подумал, что лет 25 назад даже не мог себе представить, как все резко изменится. Город практически заново отстроили, сколько новых строений — это завораживает! Мне нравится Москва своим ритмом, она всегда бурлит, это какой-то неповторимый мегаполис».