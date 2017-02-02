Рэпера T-Killah и Дмитрия Тарасова связывает крепкая дружба. Неудивительно, что после развода футболиста с Ольгой Бузовой, музыкант принял позицию своего названного брата. Артист удалил телеведущую из соцсетей и перестал с ней общаться. К слову, Ольга сделала то же самое.
На днях Александр Тарасов принял участие в караоке-шоу #Звездапой. Выпуск снимали на Бали, поэтому к рэперу и ведущему Сэму Арзуманову присоединилась Айза Анохина, которая в настоящее время вместе с мужем и сыновьями живет на острове. В ходе эфира Сэм включил хит Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев» и попросил Александра подпеть новоиспеченной певице. «Нет. Нет. Нет. Вы с ума сошли? Это не вариант вообще! Вы что? У меня сейчас кровь из ушей пойдет!» — отметил артист.
Для мужчины очень низкое поведение. Дружили ведь, она ему ничего плохого не сделала. Ну занял сторону другой стороны, но в сторону Ольги мог промолчать. Видимо Тарасов такой же, раз с ним дружит.
Не домужик когда ел пил в ее доме сутками от них не выходил кровь у него не шла телка шурочка
Зависть типичная у телки шуры
МОРАЛЬНЫЙ И ТАК ***** ГОВОРИТЬ ТАК С КЕМ ТЫ ВЕЛ ДРУЖБУ ПРЕДАТЕЛЬ ТАКИХ КАК ОН ОПАСАТЬСЯ НУЖНО НОЖ В СПИНУ ВОТКНУТ
Телочка
Песни у Ольги конечно не совсем шедевры, но уж не ему точно их критиковать. Его творчество тоже грозит вылиться кровью из ушей)))
Черкнуть бы его)
Текилыч, конечно, великий певун. Его творчество, конечно, услада для любых ушей. Если что, песнопения Бузовой не очень, но и этот певунчик ни разу не мегаталант
Да они совершенно одного уровня, даже смешно, что от него кровь из ушей, что от нее. интересно почему он считает себя более достойным. Песни полный отстой. Есть нормальный реп, но не ЭТО
Господи, сколько же людей паразитируют на Бузовой! Начиная бывшим муженьком и заканчивая всякими Текилами-Третьяковыми. Оставьте уже её в покое и займитесь своей жизнью.