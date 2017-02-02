На протяжении долгих лет Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, был другом семьи Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. После развода пары рэпер встал на сторону однофамильца-футболиста и, судя по всему, прекратил всякое общение с Ольгой. На днях музыкант стал героем караоке-шоу #Звездапой, в котором признался, что не может слушать песни Бузовой.

Рэпера T-Killah и Дмитрия Тарасова связывает крепкая дружба. Неудивительно, что после развода футболиста с Ольгой Бузовой, музыкант принял позицию своего названного брата. Артист удалил телеведущую из соцсетей и перестал с ней общаться. К слову, Ольга сделала то же самое.

На днях Александр Тарасов принял участие в караоке-шоу #Звездапой. Выпуск снимали на Бали, поэтому к рэперу и ведущему Сэму Арзуманову присоединилась Айза Анохина, которая в настоящее время вместе с мужем и сыновьями живет на острове. В ходе эфира Сэм включил хит Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев» и попросил Александра подпеть новоиспеченной певице. «Нет. Нет. Нет. Вы с ума сошли? Это не вариант вообще! Вы что? У меня сейчас кровь из ушей пойдет!» — отметил артист.