По слухам, 46-летняя Мелания Трамп может никогда не переехать в Белый дом в Вашингтоне к супругу Дональду Трампу. Инсайдер, близкий к семье президента и первой леди, рассказал в интервью американскому журналу Us Weekly, что Мелания считает такой вариант идеальным для 10-летнего сына пары Бэррона.
«Ничего еще не решено со 100-процентной точностью, Мелания и Дональд подумают над этим вопросом ближе к лету, когда Бэррон закончит этот учебный год. Но в первую очередь они хотят лучшего именно для него. Хотя все понимают, что такое решение вызовет у всех массу вопросов, в особенности у налогоплательщиков — ведь сейчас расходы на президентскую семью ложатся на них», — заявил источник.
У Мелании замечательный маникюр. Цвет нравится. Никаких рисунков, длиннющих как у орла когтей. В ней нет "колхоза". Великолепная женщина!
Белый дом - сарай по сравнению с их жильем в Нью-Йорке. И не думаю, что налогоплательщикам дороже, если Мелания с Бэрроном в Нью Йорке остануться, у Дональда на семью свои деньги есть.
Правильно! Нечего своей прости тут ской натурой Белый дом осквернять))))
Иванка-красотка!