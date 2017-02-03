Источник, близкий к семье нового президента США Дональда Трампа, сообщил в новом интервью одному из западных СМИ, что первая леди Мелания Трамп всерьез раздумывает над возможностью вообще не переезжать в Вашингтон из Нью-Йорка.

По слухам, 46-летняя Мелания Трамп может никогда не переехать в Белый дом в Вашингтоне к супругу Дональду Трампу. Инсайдер, близкий к семье президента и первой леди, рассказал в интервью американскому журналу Us Weekly, что Мелания считает такой вариант идеальным для 10-летнего сына пары Бэррона.

«Ничего еще не решено со 100-процентной точностью, Мелания и Дональд подумают над этим вопросом ближе к лету, когда Бэррон закончит этот учебный год. Но в первую очередь они хотят лучшего именно для него. Хотя все понимают, что такое решение вызовет у всех массу вопросов, в особенности у налогоплательщиков — ведь сейчас расходы на президентскую семью ложатся на них», — заявил источник.