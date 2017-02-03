Развод Марины Анисиной и Никиты Джигурды обрастает все новыми подробностями. Теперь журналисты взялись за странные обряды, фотографии которых Джигурда часто выкладывает в соцсетях. В программе «Прямой эфир» бывшая супруга артиста Марина Анисина призналась, что он давно проводит так называемые мистерии. И что самое пугающее — он неоднократно привлекал к ним дочу Эву-Владу и сына Мика.
«В какой-то момент он и детей стал привлекать к этим мистериям. Как-то я прихожу домой —сидит Эвочка в позе лотоса и еле сдерживает слезы. Именно тогда я по-настоящему испугалась за сына и дочь и приняла решение о разводе. Для меня было главным — сохранить психику детей», — поделилась Анисина.
Т.е. до этого она не видела, что он ненормальный?
Анисина на Джигурду бочку катит, а сама не лучше, ей всё это нравилось до момента, пока Никита не изменил ей.
Не верю! Они оба опустились ниже плинтуса в борьбе за миллиардное наследство. Это все театр! Развод тоже часть спектакля, что бы вывести детей из под удара. Если окажется, что он виновен в смерти той дамы и подделал наследство, то что с него взять, он ведь нездоров.
Какие достойные женщины для такого как Никита Джигурда. Держатся просто молодцом. Вспомнить хотя бы Ирину Аманти (Вадим Казаченко) для сравнения. Марина Анисина такая женственная и это при том, что боец по характеру. А Никите да, нужна помощь специалистов. Моё мнение, зря они на всю страну шоу устроили, этот пиар принесёт денег, но репутацию может подпортить. Мне было бы неприятно, чтобы страна мои семейные дела обсуждала и комментировала, особенно так не по-доброму.