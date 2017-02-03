В конце прошлого года 55-летний Никита Джигурда и 41-летняя Марина Анисина официально развелись. Однако отношения экс-супругов до сих пор волнуют журналистов. 2 февраля Марина Анисина стала гостьей программы «Прямой эфир». В ходе эфира она рассказала о странных ритуалах бывшего мужа.

1 2 3 ... 11 Марина Анисина рассказала о странных пристрастиях Никиты Джигурды

Развод Марины Анисиной и Никиты Джигурды обрастает все новыми подробностями. Теперь журналисты взялись за странные обряды, фотографии которых Джигурда часто выкладывает в соцсетях. В программе «Прямой эфир» бывшая супруга артиста Марина Анисина призналась, что он давно проводит так называемые мистерии. И что самое пугающее — он неоднократно привлекал к ним дочу Эву-Владу и сына Мика.



«В какой-то момент он и детей стал привлекать к этим мистериям. Как-то я прихожу домой —сидит Эвочка в позе лотоса и еле сдерживает слезы. Именно тогда я по-настоящему испугалась за сына и дочь и приняла решение о разводе. Для меня было главным — сохранить психику детей», — поделилась Анисина.