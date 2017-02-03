Андрей Чернышов много лет поддерживал статус завидного холостяка, даже не смотря на то, что все это время у него была девушка, актриса Мария Добржинская. В своих интервью актер не раз признавался, не спешит заводить семью. Однако, как передает «СтарХит», Чернышов все-таки решился на этот ответственный шаг. Недавно он в тайне сыграл свадьбу со своей возлюбленной.
«Маша только на прошлой неделе перед одной из репетиций поделилась с нами радостью, что они с любимым мужчиной наконец расписались и теперь официально муж и жена. Выглядела она очень счастливой, прямо светилась, а мы действительно рады за нее, конечно, все ее поздравили!» — рассказала изданию Ольга Ли, которая вместе с Марией служит в театре «Содружество актеров Таганки».
внешне они очень похожи, но актер они никакой. всегда одинаковый
Очень жаль,красивый и талантливый.Мне очень нравился.И почему красивые люди всегда выбирают серость и посредственность.Наверное природа всё уравновешивает.
Наседка. Сидела, сидела и высидела
весело) как раз сейчас смотрю фильм Любовь и страхи Марии, только подумала, что такой красивый и фактурный, а как с личным - бац, на вумане статья!))
У него и получше варианты были. Дожала Машка Андрюшку
красивый - да, талантливый.. есть и поталантливее. И не надо говорить, что она серость, нормальная, симпатичная. Симпатичнее основной массы женщин точно.
Я в шоке) Какой он и какая она.. Беременна что ли?
Лишнее подтверждение моей подтверждаемой годами убеждённости что самые привлекательные внешне мужчины выбирают не красавиц и не золотую средину а именно противоположность),что простые обыватели,что известности.Почему так не известно.но факт.
Мы всем офисом упали в обморок от нее((((( плак плак
Я в шоке) Какой он и какая она.. Беременна что ли?
А какая она? Симпатичная девушка, в наше время удивительно, что выбрали не очередную куклу, а естественную внешность? Вполне друг другу подходят.