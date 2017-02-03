На протяжении долгих лет 43-летний Андрей Чернышов встречался с 32-летней актрисой Марией Добржинской. Судя по всему, актер все-таки решился на создание семьи. В СМИ появилась новость о том, что он узаконил отношения со своей возлюбленной.

Андрей Чернышов много лет поддерживал статус завидного холостяка, даже не смотря на то, что все это время у него была девушка, актриса Мария Добржинская. В своих интервью актер не раз признавался, не спешит заводить семью. Однако, как передает «СтарХит», Чернышов все-таки решился на этот ответственный шаг. Недавно он в тайне сыграл свадьбу со своей возлюбленной.



«Маша только на прошлой неделе перед одной из репетиций поделилась с нами радостью, что они с любимым мужчиной наконец расписались и теперь официально муж и жена. Выглядела она очень счастливой, прямо светилась, а мы действительно рады за нее, конечно, все ее поздравили!» — рассказала изданию Ольга Ли, которая вместе с Марией служит в театре «Содружество актеров Таганки».