Недавно 27-летняя Алла Михеева опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлен огромный букет цветов. Поклонники ведущей предположили, что ей сделал предложение экс-возлюбленный Ольги Бузовой, бизнесмен Тимофей Майоров. Однако 2 февраля Алла заявила, что не планирует устраивать свадебное торжество.

1 2 3 ... 11 Алла Михеева прокомментировала слухи о скорой свадьбе

Алла Михеева не делится с поклонниками подробностями своей жизни, поэтому им самим приходится додумывать, что же происходит на личном фронте звезды. Так, на днях в микроблоге Аллы появился загадочный снимок, на котором изображена корзина с цветами. Некоторые фолловеры разглядели на ней помолвочное кольцо и предположили, что предложение телеведущей сделал бизнесмен Тимофей Майоров.



Сама Алла догадки подписчиков не подтвердила, а 2 февраля и вовсе сделала неожиданное признание. На шоу «Вечерний Ургант» у редактора Константина Анисимова спросили, хотел бы он жениться на Алле Михеевой. На это мужчина ответил: «Я не хочу жить с Аллой. С Аллой прикольно общаться, но не больше. Я ее не потяну — это очень дорого». Алла не смутилась и отметила, что и сама не горит желанием устраивать пышное торжество: «Я, кстати, свадьбу не хочу».