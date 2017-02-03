Алла Михеева не делится с поклонниками подробностями своей жизни, поэтому им самим приходится додумывать, что же происходит на личном фронте звезды. Так, на днях в микроблоге Аллы появился загадочный снимок, на котором изображена корзина с цветами. Некоторые фолловеры разглядели на ней помолвочное кольцо и предположили, что предложение телеведущей сделал бизнесмен Тимофей Майоров.
Сама Алла догадки подписчиков не подтвердила, а 2 февраля и вовсе сделала неожиданное признание. На шоу «Вечерний Ургант» у редактора Константина Анисимова спросили, хотел бы он жениться на Алле Михеевой. На это мужчина ответил: «Я не хочу жить с Аллой. С Аллой прикольно общаться, но не больше. Я ее не потяну — это очень дорого». Алла не смутилась и отметила, что и сама не горит желанием устраивать пышное торжество: «Я, кстати, свадьбу не хочу».
Дорогая редакция! Алла Михеева еще ни разу за этот сезон не появилась в шоу "Вечерний Ургант". И вообще ни в одной из программ актриса такого не говорила, обратите внимания на неточность источника=))))))
Кто эта несимпатичная женщина???
я тоже не знаю кто это, внешне совсем неинтересная, может она доказала гипотезу Римана? не?
Подумала, что это Любовь Казарновская...
Мне Алла нравится, но с чего вообще решили, что она встречается с этим Майоровым?
Алла нравится, она прикольная )но с чего вдруг решили ,что она встречается с этим Майоровым?
Она больше известна из рекламы БИЛАЙНа, если бы ни эта реклама о ней, вообще, никто бы не знал.
Да и хрен с ней