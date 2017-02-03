Настасья Самбурская начала февраль с долгожданной премьеры: артистка презентовала фанатам новые песню и клип. Видео постепенно становится вирусным: за 2 дня оно набрало более 700 тысяч просмотров и с каждым часом эта цифра только продолжает расти. Что, впрочем, неудивительно, ведь работа получилась по-настоящему злободневной.
Вот уже несколько дней поклонники Настасьи Самбурской активно обсуждают ее новый провокационный клип. В дерзком ролике актриса и певица предстала в образе работницы нелегальной химчистки, осуждающей девушек легкого поведения.
В съемках были задействованы фигуристые красотки в нижнем белье, пытающиеся всеми способами угодить состоятельному мужчине в возрасте. Одна из дам (которую также играет Самбурская), накопив все те деньги, что ей постепенно давал благодетель, убивает его и сбегает вместе с по-настоящему любимым человеком.
В песне много нецензурной лексики, да и клип получился весьма откровенным. Поклонники звезды уже оценили ее новую работу и отметили, что она получилась очень актуальной.
Она на всю голову *****....ая
У меня тока один вопрос, а петь она реально может? Если нет, то в пень. Картинку можно какую угодно состряпать. "Бузова наоборот" тоже не интересует без голоса.
Рожа широкая, постриглась так вообще мрак! Дунька простая.
Рожа широкая, постриглась так вообще мрак! Дунька простая.
Страшна что то совсем стала....Печалька....
О боже... она еще и поет
Наська, в дурку бы Вам, подлечиться пару месяцев