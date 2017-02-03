Настасья Самбурская начала февраль с долгожданной премьеры: артистка презентовала фанатам новые песню и клип. Видео постепенно становится вирусным: за 2 дня оно набрало более 700 тысяч просмотров и с каждым часом эта цифра только продолжает расти. Что, впрочем, неудивительно, ведь работа получилась по-настоящему злободневной.

1 2 3 ... 14 Настасья Самбурская представила поклонникам новый злободневный клип

Вот уже несколько дней поклонники Настасьи Самбурской активно обсуждают ее новый провокационный клип. В дерзком ролике актриса и певица предстала в образе работницы нелегальной химчистки, осуждающей девушек легкого поведения.

В съемках были задействованы фигуристые красотки в нижнем белье, пытающиеся всеми способами угодить состоятельному мужчине в возрасте. Одна из дам (которую также играет Самбурская), накопив все те деньги, что ей постепенно давал благодетель, убивает его и сбегает вместе с по-настоящему любимым человеком.

В песне много нецензурной лексики, да и клип получился весьма откровенным. Поклонники звезды уже оценили ее новую работу и отметили, что она получилась очень актуальной.