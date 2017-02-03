49-летний Филипп Киркоров часто делится с поклонниками фотографиями из повседневной жизни. А 2 февраля артист опубликовал в своем Instagram снимки с детьми со дня рождения своего дяди. Фолловеры сочли эти кадры очень трогательными и душевными.

1 2 3 ... 11 Дети Филиппа Киркорова повеселились на дне рождения его дяди

Поклонники Филиппа Киркорова обожают разглядывать фотографии его дочки Аллы-Виктории и сына Мартина. В минувший четверг певец в очередной раз предоставил им такую возможность. В своем микроблоге он опубликовал снимки и видео со дня рождения своего родного дяди. «У нас сегодня в семье праздник — 83 года исполнилось моему родному и любимому дяде Хари ( брату Бедроса и Мари). Живи еще долго и счастливо, на радость нам и своим внукам!» — подписал Киркоров один из роликов. (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)



Судя по кадрам, Филипп много времени провел рядом со своими детьми в детской комнате ресторана. Певец играл с сыном и дочерью и при этом успевал общаться со своими родственниками, которые собрались на празднике. Поклонники Филиппа отметили, что у него замечательная семья: «Киркоровы — самые лучшие», «Самые классные», «Какие дети у вас замечательные», «Лучшие».