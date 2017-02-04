На днях одна из соседок семейства Клуни рассказала в интервью американскому порталу Radar Online, что напрямую спросила у Джорджа примерную дату рождения его первенца. Актер не ответил на вопрос, однако хитро улыбнулся знакомой и кивнул. Соседка, Джоан Фарнезе, считает, что Клуни таким образом подтвердил, что его супруга Амаль беременна!
А другая приятельница четы, официантка в их любимом пабе The Bull в предместье Лондона, сообщила тому же изданию, что Амаль всегда заказывала бокал красного вина, но недавно перешла на кофе decaf. Поклонники уже обсуждают в соцсетях, что миссис Клуни действительно ждет ребенка. Будем надеяться, скоро Джордж и Амаль расскажут о том же самом журналистам.