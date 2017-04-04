Утром 4 апреля в Инстаграме певца Влада Соколовского неожиданно появились очень откровенные снимки… нет, не самого артиста, а его друзей — супругов Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Влад был вынужден извиниться за поступок неизвестных хакеров.

Многочисленные подписчики Инстаграм-аккаунта певца Влада Соколовского были в шоке, когда в ленте появились фотографии абсолютно обнаженных друзей артиста — Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Разумеется, через некоторое время фолловеры поняли, что виноваты неизвестные хакеры, взломавшие телефоны Алексея и Юлии, а также микроблог Влада. Более того, в комментариях к откровенным снимкам знаменитостей злоумышленники предложили продать желающим домашние видео Чумакова и Ковальчук.

К счастью, Владу удалось вернуть контроль над аккаунтом и удалить скандальные фотографии. Соколовский записал видеообращение, в котором оправдался за публикацию в его Инстаграме столь неприличных снимков: «Да, узнали мы много нового сегодня. Что тут скажешь... Леха мне за это не платил. В общем, все в порядке. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Наши друзья в отличной форме, с чем я их и поздравляю».

В подписи к ролику певец также извинился за то, что эта неприятная ситуация произошла в день, когда вся Россия скорбит по жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга.