Незадолго до известия о смерти отца Милана Кержакова опубликовала в своем Инстаграме печальное стихотворение о том, как важно проводить каждую минуту свободного времени с близкими людьми. Сейчас интернет-пользователи считают, что этот пост оказался пророческим. Ведь всего спустя несколько часов стало известно, что погиб отец Миланы Вадим Тюльпанов.
А между тем, Кержакова находится на последнем месяце беременности. Супруга в скором времени родит Александру сына. Фолловеры Миланы в Инстаграме выражают соболезнования и волнуются, что потрясение и переживания могут навредить будущему малышу. «Берегите себя. Терпения и сил вашей семье…», «Вы хрупкая, но сильная девушка! Берегите здоровье и малыша!», — написали интернет-пользователи в комментариях к публикации.
Кошмар...
Ну.... Кержаков щас "помусолит " с дочкой и сбежит через годик-другой, папки то нет больше, земля пухом (..
Дааа... А политическая карьера была так возможна. И так возможна, и вот так... Соболезнования...
Ужасно конечно, мой папа умер когда моей дочке было 7 месяцев, так жаль что не увидел сделала первые шаги,повзрослела. Конечно это ни чем не описать,тут папа даже не увидел внука,и какого девушке беременной, ведь они были очень близки с отцом((
Еще раз доказывает, что у всех свое время, не зависимо кто ты!! Случайности не случайны...
Милане теперь недолго оставаться Кержаковой, помяните моё слово
Сейчас главное держаться Милане ради малыша, хотя это ужас
Милане теперь недолго оставаться Кержаковой, помяните моё слово
Как Вы правы.Милана плохо отзывалась о бывшей жене Кержакова(хотя не ей судить ЕЕ)так вот ,сейчас как бы сама не оказалась на месте бывшей жены.В скором времени другая мадам будет воспитывать сына Миланы, благо у Кержакова есть опыт отнимать детей у бывших жен.....
Мутная смерть какая-то.
второе фото....мне напомнило фрагмент из сериала Богатые тоже плачут или что-то вроде, женщины неприятные и высокомерные, все у одного хирурга были, а папка душа компании)