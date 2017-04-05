4 апреля стало известно, что 52-летний отец Миланы Кержаковой Вадим Тюльпанов скоропостижно скончался из-за бытовой травмы. Теперь поклонники чрезвычайно переживают за эмоциональное состояние супруги футболиста, ведь она совсем скоро должна стать матерью.

1 2 3 ... 13 На днях стало известно о смерти Вадима Тюльпанова

Незадолго до известия о смерти отца Милана Кержакова опубликовала в своем Инстаграме печальное стихотворение о том, как важно проводить каждую минуту свободного времени с близкими людьми. Сейчас интернет-пользователи считают, что этот пост оказался пророческим. Ведь всего спустя несколько часов стало известно, что погиб отец Миланы Вадим Тюльпанов.

По многочисленным сообщениям в СМИ становится понятно, что причиной смерти была бытовая травма — сенатор Петербурга поскользнулся в бане, упал и ударился головой. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

А между тем, Кержакова находится на последнем месяце беременности. Супруга в скором времени родит Александру сына. Фолловеры Миланы в Инстаграме выражают соболезнования и волнуются, что потрясение и переживания могут навредить будущему малышу. «Берегите себя. Терпения и сил вашей семье…», «Вы хрупкая, но сильная девушка! Берегите здоровье и малыша!», — написали интернет-пользователи в комментариях к публикации.