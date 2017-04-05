На днях Влад Соколовский, а также его друзья Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали жертвами взлома хакеров. Мошенники проникли в телефоны супругов, а также в Инстаграм-аккаунт их приятеля Влада, куда и выложили откровенные снимки Алексея и Юлии. Соколовскому удалось восстановить страницу и удалить фото, а затем он записал видеообращение, в котором заверил удивленных фолловеров, что не имеет никакого отношения к произошедшему.
На сторону Влада, разумеется, встала и его жена Рита Дакота, которая считает, что спрос рождает предложение, а значит, если бы интернет-пользователи не интересовались подобным контентом, хакеры бы не пользовались этим. «Если вам однажды надоест обсасывать чужие проблемы, разборки, «голые» фото, тайные переписки, то это скоро исчезнет с «прилавков». Но... этого не случится. Потому что вам и вправду интересно. Увы», — написала певица в своем микроблоге. Тем временем Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук по-прежнему хранят молчание и не комментируют скандальный инцидент.
Увы? Голые фото посторонних людей ведь не у читателей в телефоне нашли. Значит это интересно ее мужу, но не нам.
Не представляю даже ситуации, чтобы я полезла в интернет и стала защищать своего мужа. Он у меня мальчик взрослый, помощь от женщины ему не нужна, сам разговаривать умеет. Дакота просто подогревает интерес к своему мужу. Другого объяснения, когда тетка грудью выходит показать, что она своего малыша защищает я не нахожу. Если б она хотела, чтобы все это затихло, она бы не комментировала и не распаляла, ушла бы в тень.
Увы? Голые фото посторонних людей ведь не у читателей в телефоне нашли. Значит это интересно ее мужу, но не нам.
Что-то их много стало в последнее время - то в клипе не сняли модель, которая за 55-летнего "вышла замуж" из-за разборок, то вот сейчас именно к ним а инстаграмм залили фотку ковальчуков.
Я не знаю, как у других, но у меня и мысли никогда не было, сфотографировать себя голой, тем более на телефон!
Люди это шоубиз, пиар, пиар-чистой воды. Когда о тебе начинают подзабывать, надо о себе напомнить, скандальчик какой-нибудь выискать, обнаженка самое то. У Тарзана и Королевой тоже якобы фотки украли, теперь вот Ковальчук с Чумаковым, популярность падает, надо подогреть к себе интерес.
Ковальчук теперь звезда,такие фото,если уж делаете,то нужно хранить в заблокированной папке своего запароленного комиьютера,а не в телефонах и не в страничках соц.сетей.
То Королёва ославилась,теперь Ковальчук...вот зачем их мужья делали эти фото?
Видела их фото....Ковальчук никакая...А вот Чумаков горяч...
Теперь у них подписчиков возросло в разы. Причём у всех)))
От сочколовского отписали же))