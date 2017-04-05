26-летняя Рита Дакота решила поддержать супруга Влада Соколовского, который попытался оправдаться за недавнее внезапное появление в его Инстаграме очень откровенных снимков друзей — Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Певица набросилась на интернет-пользователей, которые жадно рассматривали эти фотографии в жанре ХХХ.

На днях Влад Соколовский, а также его друзья Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали жертвами взлома хакеров. Мошенники проникли в телефоны супругов, а также в Инстаграм-аккаунт их приятеля Влада, куда и выложили откровенные снимки Алексея и Юлии. Соколовскому удалось восстановить страницу и удалить фото, а затем он записал видеообращение, в котором заверил удивленных фолловеров, что не имеет никакого отношения к произошедшему.

На сторону Влада, разумеется, встала и его жена Рита Дакота, которая считает, что спрос рождает предложение, а значит, если бы интернет-пользователи не интересовались подобным контентом, хакеры бы не пользовались этим. «Если вам однажды надоест обсасывать чужие проблемы, разборки, «голые» фото, тайные переписки, то это скоро исчезнет с «прилавков». Но... этого не случится. Потому что вам и вправду интересно. Увы», — написала певица в своем микроблоге. Тем временем Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук по-прежнему хранят молчание и не комментируют скандальный инцидент.