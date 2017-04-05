Вечером 4 апреля стало известно, что фигуристка Аделина Сотникова перешла от своей давней наставницы Елены Буяновой к новоявленному тренеру Евгению Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион уже подтвердил факт того, что Аделина оказалась его первой подопечной.
Впрочем, другой известный тренер и приятель Плющенко, Александр Жулин, довольно скептически отнесся к этой рокировке. «Думаю, Аделине будет сложно наверстать упущенное, — рассказал Жулин в интервью порталу Dni.ru. — Все-таки она много пропустила. Но, как говорят, нет ничего невозможного».
Сотникова действительно долго не участвовала в соревнованиях и даже не выступала с показательными программами по так и не выясненным до конца причинам. По состоянию на 2 апреля фигуристка занимает 79-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Зато юная красавица увлеченно крутила романы — она встречалась с телеведущим Александром Молочко, а сейчас, говорят, Аделина влюблена в старшего сына певицы Валерии, Артемия Шульгина.
Да с ней давно было все понятно
Да с ней давно было все понятно
ох зря
ушла она к Плющенко из-за денег и авторитета Рудковской. Эта Сотникова - далеко не дурочка и понимает, что находясь в цепких руках семейства Плющенко - Рудковская. она достигнет большего. Не секрет, что вокруг молодых спортсменок всегда крутятся мужчины с огромными деньгами.
Елена Буянова - это же Елена Водорезова, в бывшем знаменитая фигуристка, судя по фотографиям ?
ушла она к Плющенко из-за денег и авторитета Рудковской. Эта Сотникова - далеко не дурочка и понимает, что находясь в цепких руках семейства Плющенко - Рудковская. она достигнет большего. Не секрет, что вокруг молодых спортсменок всегда крутятся мужчины с огромными деньгами.
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Очень сомневаюсь, что у Аделины будут спортивные успехи. Зря она от тренера ушла.
Новый проект Рудковской: Плющенко тренирует олимпийскую чемпионку. Не верю в успех этого мероприятия.
Новый проект Рудковской: Плющенко тренирует олимпийскую чемпионку. Не верю в успех этого мероприятия.