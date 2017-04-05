20-летняя фигуристка и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова приняла решение сменить тренера. Теперь вместо Елены Буяновой программы спортсменке будет ставить Евгений Плющенко, который лишь на днях заявил о своем уходе из большого спорта и желании стать наставником молодых талантов в фигурном катании.

Вечером 4 апреля стало известно, что фигуристка Аделина Сотникова перешла от своей давней наставницы Елены Буяновой к новоявленному тренеру Евгению Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион уже подтвердил факт того, что Аделина оказалась его первой подопечной.

Впрочем, другой известный тренер и приятель Плющенко, Александр Жулин, довольно скептически отнесся к этой рокировке. «Думаю, Аделине будет сложно наверстать упущенное, — рассказал Жулин в интервью порталу Dni.ru. — Все-таки она много пропустила. Но, как говорят, нет ничего невозможного».

Сотникова действительно долго не участвовала в соревнованиях и даже не выступала с показательными программами по так и не выясненным до конца причинам. По состоянию на 2 апреля фигуристка занимает 79-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Зато юная красавица увлеченно крутила романы — она встречалась с телеведущим Александром Молочко, а сейчас, говорят, Аделина влюблена в старшего сына певицы Валерии, Артемия Шульгина.