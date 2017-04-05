Не так давно поклонники Анны Бузовой пришли к выводу, что она поссорилась с мужем , так как из ее Инстаграма исчезли все их совместные фото. Более того, многие подписчики выразили предположение о возможной ссоре между сестрами — Ольга и Анна уже давно не виделись друг с другом. Woman.ru связался с Бузовой-младшей, чтобы узнать все подробности из первых уст.

1 2 3 ... 13 Поклонники Анны Бузовой пришли к выводу, что между супругами произошла крупная ссора

В конце прошлого года Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. Теперь же подписчики обеспокоены личной жизнью ее сестры. Буквально на днях Анна удалила из Инстаграма все совместные фотографии с мужем, после чего фанаты решили, что супруги переживают кризис в отношениях.

Странным многим показалось и то, что обычно дружные сестры — Анна и Ольга — уже несколько дней не видятся друг с другом.

Мы связались с Анной Бузовой с просьбой прокомментировать возникшие слухи.

На вопрос о возможной ссоре с супругом Анна категорически отказалась отвечать, аргументируя это тем, что она не хочет обсуждать свою личную жизнь. Так и не сумев добиться от бизнесвумен внятного ответа, мы попытались узнать, не поссорились ли между собой сестры. Однако и на этот вопрос у Бузовой-младшей ответа не нашлось. Анна заявила, что Ольга тоже является частью ее личной жизни, поэтому она не желает обсуждать свои отношения с сестрой.

Таким образом, Анна не внесла ясности по поводу догадок фолловеров, а лишь подогрела к ним интерес. Woman.ru следит за развитием событий.