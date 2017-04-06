Сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской Артем, несмотря на юный возраст (мальчику еще нет и двух лет), уже проявляет творческие задатки. В этом сегодня смогли убедиться поклонники звездной пары. В своем Инстаграме Владимир опубликовал забавный ролик с сыном — на нем малыш рассказывает стишок.

1 2 3 ... 13 Фолловеры Владимира Преснякова уверены: сын растет копией отца

Долгожданный ребенок Преснякова и Подольской радует не только самих звездных родителей, но и их поклонников. Музыканты довольно часто выкладывают забавные фото и видео с Артемом. Вот и сегодня в Инстаграме Преснякова появился ролик, на котором его сын, по всей видимости, рассказывает стишок.

Несмотря на то, что слов разобрать практически невозможно, фолловеры певца остались в восторге от увиденного. Многие поспешили поделиться своими наблюдениями о поразительной схожести отца и сына. «Вылитый Пресняков», «Папин сыночек, красава!», «Маленький Вовчик», «Володя, как же он похож на вас» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru), — наперебой писали поклонники артиста в комментариях.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Апр 5 2017 в 2:44 PDT