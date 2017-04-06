Долгожданный ребенок Преснякова и Подольской радует не только самих звездных родителей, но и их поклонников. Музыканты довольно часто выкладывают забавные фото и видео с Артемом. Вот и сегодня в Инстаграме Преснякова появился ролик, на котором его сын, по всей видимости, рассказывает стишок.
Несмотря на то, что слов разобрать практически невозможно, фолловеры певца остались в восторге от увиденного. Многие поспешили поделиться своими наблюдениями о поразительной схожести отца и сына. «Вылитый Пресняков», «Папин сыночек, красава!», «Маленький Вовчик», «Володя, как же он похож на вас» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru), — наперебой писали поклонники артиста в комментариях.
правда папкины гены сильные))) рыжик))
До 5 лет копия папы, а к 15 годам копия мамы. Такое тоже бывает. В нашей семье так )))
Было бы забавно, если б ребенок на соседа похож, черненький смуглый, а тут что обсуждать
По-моему, похож на бабу Лену