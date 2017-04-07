Сегодня, 7 апреля, маленький Платон Шепелев отмечает 4-летие. Из-за испорченных отношений своего отца Дмитрия Шепелева с родными матери Жанны Фриске мальчик не имеет возможности видеться с бабушкой, дедушкой и тетей, поэтому Наталья Фриске поздравила племянника, как смогла — с помощью видеоколлажа в Инстаграме. «Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя... С днем рождения, мой любимый мальчишка!!! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном!» — написала Наталья в своем микроблоге.
Внимание фолловеров тут же привлек один из снимков, попавших в видеоколлаж: на нем мама Платона, певица Жанна Фриске, запечатлена во время беременности. Напомним, исполнительница тщательно скрывала свое интересное положение, поэтому каждый подобный кадр, всплывающий сейчас в Сети, просто уникален. Жанна Фриске умерла от рака в июне 2015 года.
Оставьте ужe Жанну . Eсли и существует жизнь послe смерти, то Жаннe там точно покоя нeт.
Оставьте ужe Жанну . Eсли и существует жизнь послe смерти, то Жаннe там точно покоя нeт.
Зачем? Если Жанна их не показывала общественности, значит не хотела. Почем родственники совершенно не уважают ее решения?
Сколько можно уже?
Мальчик прелесть! Красивенький такой...ай ай ай)
как они стараются всем постоянно напоминать о Жанне, помните, когда она еще была жива и уже была очень больна, именно папафри и сеструха все заказывали материалы, что мол скоро Жанна Фриске опять будет петь со сцены. Я тогда так сильно возмущалась их нравственному беспределу, потому что многим ясно было, что с таким диагнозом не выжить, тольк оможно чуть продлить жизнь...Семья Жанны - подлые люди.
Красивое фото. Как же ее жалко, какая красавица была, она светилась вся. Замечательная была бы мама
Даже как то не верится,вот вроде бы жила такая красавица,мужчин очаровывала,сына родила,а теперь лежит в земле.почему то мой мозг отказывается принимать смерть.
как они стараются всем постоянно напоминать о Жанне, помните, когда она еще была жива и уже была очень больна, именно папафри и сеструха все заказывали материалы, что мол скоро Жанна Фриске опять будет петь со сцены. Я тогда так сильно возмущалась их нравственному беспределу, потому что многим ясно было, что с таким диагнозом не выжить, тольк оможно чуть продлить жизнь...Семья Жанны - подлые люди.
Да, многим было ясно, но кто хочет верить, что их близкого и родного скоро не станет? Они верили в чудо и Жанна тоже. Всем жить хочется. Не судите так людей. Все они правильно делали, если бы они сложили руки и говорили, что наступил конец, какого больного человека это преободрит? В таких ситуациях обязательно нужно строить планы, человек начинает бороться, верить и стремиться лечиться. Уныние еще никому не помогло.
Когда эта семейка уже угомонится?Не знают,что ещё придумать,чтобы напомнить о себе.Уже родила бы что ли,да занялась своим ребёнком.