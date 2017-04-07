7 апреля сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, Платону, исполнилось 4 года. В честь этого радостного события тетя мальчика Наталья Фриске (которой, к слову, не дают видеться с племянником) выложила в свой Инстаграм трогательный видеоколлаж, и на одном из кадров запечатлена Жанна во время беременности.

Сегодня, 7 апреля, маленький Платон Шепелев отмечает 4-летие. Из-за испорченных отношений своего отца Дмитрия Шепелева с родными матери Жанны Фриске мальчик не имеет возможности видеться с бабушкой, дедушкой и тетей, поэтому Наталья Фриске поздравила племянника, как смогла — с помощью видеоколлажа в Инстаграме. «Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя... С днем рождения, мой любимый мальчишка!!! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном!» — написала Наталья в своем микроблоге.

Внимание фолловеров тут же привлек один из снимков, попавших в видеоколлаж: на нем мама Платона, певица Жанна Фриске, запечатлена во время беременности. Напомним, исполнительница тщательно скрывала свое интересное положение, поэтому каждый подобный кадр, всплывающий сейчас в Сети, просто уникален. Жанна Фриске умерла от рака в июне 2015 года.