29 марта полицейские нашли тело Рауды в ее комнате в общежитии Исламского медицинского колледжа в Бангладеш. Согласно результатам следствия, Атиф сама покончила с собой. Однако родственники модели, которой в будущем предрекали огромный успех, не поверили в заключение полицейских и медиков.
С отцом согласен и брат Рауды. Молодой человек уверен, что его сестра пострадала из-за экстремистов. «Ее стиль одежды считался нескромным, хотя в колледже Рауда носила вуаль, скрывающую ее лицо. Ее критиковали даже за ношение джинсов», — рассказал Райан в интервью изданию Sun. По словам брата погибшей, за несколько недель до смерти его сестра жаловалась, что в ее напиток пытались подмешать снотворное. Знакомые модели и комендант общежития склонны согласиться с родственниками Рауды, ведь девушка выглядела счастливой и у нее не было причин для самоубийства.
Никто и не сомневался. Экстремисты всех мастей заколебали отравлять нормальным людям жизнь.
Всегда в таком случае говорю: надо валить. Собирать последнее и валить, раз уже чувствовала неладное.
Я может чего то не понимаю....но,когда это бесцветные глаза были красивыми?а девочку жаль,оченьы рано ушла,жить,да жить.
дикий мир
глаза страшные....светлые, почти прозрачные стеклянные какие-то....красив только из разрез
Безумно красивая и приятная девушка, не то, что силиконовые муклы..
Моя мама рассказывала, что в 70-ых была влюблена в молодого человека, дело шло к свадьбе, но отец жениха был против из-за того, что мама носила расклешенные брюки, обувь на платформе, модные тогда. Она очень переживала из-за разрыва, но себе не изменила. По теме: Индия, Бангладеш - жестокие страны, ей надо было бежать.