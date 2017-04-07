В конце марта мировые СМИ облетела новость о смерти Рауды Атиф. Эту молодую девушку называли одной из самых перспективных моделей Индии. Недавно отец умершей заявил, что его дочь не могла покончить с собой и ее убили.

1 2 3 ... 14 Отец Рауды Атиф, умершей в конце марта, уверен, что его дочь убили

29 марта полицейские нашли тело Рауды в ее комнате в общежитии Исламского медицинского колледжа в Бангладеш. Согласно результатам следствия, Атиф сама покончила с собой. Однако родственники модели, которой в будущем предрекали огромный успех, не поверили в заключение полицейских и медиков.

Отец девушки Мохамед в своем Твиттере написал: «Она была убита. У меня есть доказательства».

С отцом согласен и брат Рауды. Молодой человек уверен, что его сестра пострадала из-за экстремистов. «Ее стиль одежды считался нескромным, хотя в колледже Рауда носила вуаль, скрывающую ее лицо. Ее критиковали даже за ношение джинсов», — рассказал Райан в интервью изданию Sun. По словам брата погибшей, за несколько недель до смерти его сестра жаловалась, что в ее напиток пытались подмешать снотворное. Знакомые модели и комендант общежития склонны согласиться с родственниками Рауды, ведь девушка выглядела счастливой и у нее не было причин для самоубийства.