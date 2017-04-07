Слухи о том, что Линдси Лохан собирается принять ислам, ходили в прессе еще в 2016 году, однако официального подтверждения этому до сих пор не появилось. Тем не менее сама Лохан неустанно подогревает интерес к этой теме. На днях звезда была замечена на пляже Тайланда в буркини.
На распространенных в Сети фотографиях видно, как актриса отдыхает в купальном костюме, полностью закрывающем тело и волосы. Этот наряд изначально придуман австралийским дизайнером Ахедой Занетти для того, чтобы девушки мусульманской веры могли посещать пляж, не нарушая традиции.
Пользователи Twitter также предположили, что в Тайланд Линдси прилетела на съемки рекламной кампании для собственной «скромной» линии одежды. Таким образом, буркини, который примерила звезда, может оказаться частью еще не выпущенной fashion-коллекции.
Все мы не без греха, но это сколько же надо злоупотреблять алкоголем, чтобы в таком возрасте и даже на черно-белой фотографии было видно последствия. Вот уж действительно, чего человеку не хватало(
В ее случае,конечно,такой костюм это находка.У нее вобще тело бабушки я не пойму это генетика иличто😲😲😲
В ее случае,конечно,такой костюм это находка.У нее вобще тело бабушки я не пойму это генетика иличто😲😲😲
Ужасные стекающие вниз ягодицы и живот.