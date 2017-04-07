7 апреля Яна Рудковская представила подписчикам в Инстаграме дебютный трек своего старшего сына Николая, записанный совместно с молодым певцом Владиславом Раммом. Фолловеры удивились и принялись поздравлять молодых людей с дуэтом, однако некоторые поклонники насторожились: не спровоцирует ли сотрудничество начинающих артистов крупную ссору в шоу-бизнесе?



В 2015 году Владислав Рамм со скандалом покинул группу MBAND. Исполнитель изъявил желание начать сольную карьеру, но Константин Меладзе сразу дал понять, что так просто не даст юноше уйти из своего продюсерского центра. Около года артист не имел возможности выступать, но недавно все-таки возобновил творческую деятельность и даже записал свой первый альбом.

Но главный успех ждал молодого человека впереди: его заметила Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана дала добро на запись нового трека Владислава Рамма со своим сыном Николаем Батуриным. Вместе начинающие певцы записали композицию под названием «Хватит духу» и 7 апреля презентовали ее в соцсетях.

Не послужит ли совместная работа Яны Рудковской с Владиславом Раммом поводом для ссоры звездной блондинки с Константином Меладзе? Время покажет.