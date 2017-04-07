В 2015 году Владислав Рамм со скандалом покинул группу MBAND. Исполнитель изъявил желание начать сольную карьеру, но Константин Меладзе сразу дал понять, что так просто не даст юноше уйти из своего продюсерского центра. Около года артист не имел возможности выступать, но недавно все-таки возобновил творческую деятельность и даже записал свой первый альбом.
Но главный успех ждал молодого человека впереди: его заметила Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана дала добро на запись нового трека Владислава Рамма со своим сыном Николаем Батуриным. Вместе начинающие певцы записали композицию под названием «Хватит духу» и 7 апреля презентовали ее в соцсетях.
Не послужит ли совместная работа Яны Рудковской с Владиславом Раммом поводом для ссоры звездной блондинки с Константином Меладзе? Время покажет.
А война тут при чем? Обычные рабочие отношения. Потерял работу в одной организации, нашел в другой. Это как бы нормально для всех работающих.
Рудковская молодец, я ей восхищаюсь
И этот петь. С его возможностями, мог бы нереальную карьеру сделать, но ума нет, будет нас своими потугами мучать.
Ну, так у нее Гагарина (тоже от Меладзе ушла/ушли), Темникова (от Фадеева). Интересно, у нее есть артисты, которых она сама сделала?
Ну, так у нее Гагарина (тоже от Меладзе ушла/ушли), Темникова (от Фадеева). Интересно, у нее есть артисты, которых она сама сделала?
2-я фотка настоящая Рудковская, вот как есть морщины, птоз и грим театральный, куртка супер-рожа швах. Сравним с фотошопом и поржем).13 фото, мама, ноги Билана(((((( зачем так??????
Божеж дождались... Николай Батурин запел ))))))
Рудковская - ОЧЕНЬ слабый продюсер. Она заполучила Билана в свое время раскрученным исполнителем. А все ее другие проекты по исполнителям потерпели неудачу. А вот как бизнес-вумэн, она, должно быть, хороша.
13 фото... мои глазааа!((
У Нее денег столько что на марс можно слетать туда и обратно!!! А у Меладзе уже столько нет. Поэтому остальной состав его бывшей группы скоро локти кусать начнут!!! Сейчас такой пиар их начнется.... Что на евровидение в германию нет, нет отправят!!