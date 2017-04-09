Не успели мы порадоваться за певицу Натали, которая в эти выходные стала мамой в третий раз, как из-за океана к нам долетели не менее чудесные новости. Информация о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер принимают поздравления с рождением первенца, была размещена на сайте авторитетного издания People.
Как сообщают инсайдеры, знаменательное событие произошло две недели назад. Пол и имя ребенка счастливые родители пока предпочитают держать в секрете. Любопытно, что наша соотечественница даже не намекнула своим подписчикам в Инстаграме (а их у модели 8 миллионов) на то, что у нее появился малыш. Ирина довольно активно ведет свою страницу в этой соцсети, однако в ее аккаунте преобладают кадры из профессиональных фотосессий для разных брендов.
Мы поздравляем новоиспеченных родителей, желаем маме и малышу здоровья, и очень надеемся на то, что Брэдли и Ирина все же поделятся какими-то деталями со своими поклонниками.
Что-то рано, какой же у нее срок был, когда она родила
Седокова тоже родила))
Мутная тема. Другие модели, та же Кендиз, открыто все демонстрировала, а эта - молчок. Либо не родила ещё, либо выступила в роли сурматери для геев. Купер к её брюху отношения не имеет как будто бы. Все это пиар и попытки Шейк заработать на слухах.
Подпись под 10-ым фото гласит: мама Бредли Купер. Догадайтесь, зовут ли так маму, Бредли Купер, женского пола ли некто Бредли Купер или доморощенные журналисты Вумена попросту не в курсе, что фамилии мужчин склоняются в родительном падеже. Мама (кого?) Бредли КуперА. Не благодарите.
Родила Куперу и его бойфренду, и на этом заработала. Либо для Рональду родила. Он тоже сурмать заказывал для нового ребёнка.
Как же две недели назад, если только недавно были фото папарацци, где она с мамой на рынке? Ну может послеродовой живот у неё там, не знаю. Вообще история странная, пара почти не появлялась вместе, как Рози и Стейтман. В любом случае скоро всё узнаем, здоровья маме и малышу!
Брэдли 42 в шоке, хорошо смотрятся) думаю отношения все таки есть, скрепили ребенком , обоим пора..но вселенской любви как у других, не видно, но все равно счастья им всем)