Вечером 9 апреля интернет «взорвала» новость о родах Ирины Шейк. Американские СМИ утверждают, что 31-летняя модель стала мамой еще две недели назад, но информация о том, что это произошло, просочилась в прессу только сейчас.

1 2 3 ... 12 Западные СМИ сообщают, что Ирина Шейк впервые стала мамой 2 недели назад

Не успели мы порадоваться за певицу Натали, которая в эти выходные стала мамой в третий раз, как из-за океана к нам долетели не менее чудесные новости. Информация о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер принимают поздравления с рождением первенца, была размещена на сайте авторитетного издания People.



Как сообщают инсайдеры, знаменательное событие произошло две недели назад. Пол и имя ребенка счастливые родители пока предпочитают держать в секрете. Любопытно, что наша соотечественница даже не намекнула своим подписчикам в Инстаграме (а их у модели 8 миллионов) на то, что у нее появился малыш. Ирина довольно активно ведет свою страницу в этой соцсети, однако в ее аккаунте преобладают кадры из профессиональных фотосессий для разных брендов.



Мы поздравляем новоиспеченных родителей, желаем маме и малышу здоровья, и очень надеемся на то, что Брэдли и Ирина все же поделятся какими-то деталями со своими поклонниками.