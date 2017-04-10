Буквально на днях подписчики Анны Седоковой в Инстаграме обсуждали ее слова о будущем муже и отце ее третьего ребенка, а сегодня вечером дружно поздравляют певицу с рождением сына. Как сообщают журналисты портала Life.ru, 34-летняя Седокова родила мальчика в одной из больниц Лос-Анджелеса. Как именно зовут счастливого отца до сих пор не известно, артистка тщательно скрывает имя своего избранника.
Напомним, у певицы есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.
круто.поздравляю,Люблю Аню еще с времен Виа гры. Желаю ей женского счастья. она смелая женщина, третьего рожает, ничего не боится. Молодец!
Поздравляю ! У девочек теперь братик есть. А детки у Ани приятные и красивые 🌈☀️.