Вслед за радостными новостями о рождении первенца у Ирины Шейк и Брэдли Купера в Сети появилась информация о пополнении в семье Анны Седоковой. 34-летняя певица родила сына.

1 2 3 ... 9 Анна Седокова стала мамой в третий раз

Буквально на днях подписчики Анны Седоковой в Инстаграме обсуждали ее слова о будущем муже и отце ее третьего ребенка, а сегодня вечером дружно поздравляют певицу с рождением сына. Как сообщают журналисты портала Life.ru, 34-летняя Седокова родила мальчика в одной из больниц Лос-Анджелеса. Как именно зовут счастливого отца до сих пор не известно, артистка тщательно скрывает имя своего избранника.

Напомним, у певицы есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.