4 июня прошлого года Наталья Водянова родила от Антуана Арно второго сына. Малыша поклонники топ-модели долгое время не видели, но во время недавней поездки в Токио многодетная мама все же опубликовала в Сети первые фото с маленьким Романом.

1 2 3 ... 13 Наталья Водянова впервые поделилась снимками, на которых отчетливо видно ее сына Романа

Первую неделю апреля Наталья Водянова провела вместе со всеми своими детьми в Японии. Супермодель много гуляла с наследниками по столице Страны восходящего солнца и, разумеется, не забывала фотографироваться.

Трогательными и живописными снимками многодетная мама охотно делилась с подписчиками в Инстаграме. Особенно интернет-пользователей заинтересовали кадры, на которых звезда подиумов запечатлена с младшим сыном на руках: ранее в соцсетях нельзя было найти фотографии с Романом.

Поклонники изумились, что мальчик уже такой большой, и принялись гадать, на кого из родителей он похож больше. Но Наталья не хочет показывать фанатам лицо крохи, так что предположения фолловеров пока так и останутся лишь предположениями.