На днях Владимир Фриске попытался принудительно заставить вдовца его дочери Жанны, Дмитрия Шепелева, дать ему увидеться с внуком Платоном. Мужчина обратился к судебным приставам, и те выписали телеведущему штраф.

Дмитрий Шепелев

Недавно Дмитрий Шепелев и его сын Платон отмечали 4-летие мальчика, однако на праздник не были допущены родные маленького наследника Жанны Фриске с ее стороны. Владимир, Ольга и Наталья Фриске изо всех сил пытаются добиться справедливости с помощью судебных разбирательств, и на днях приставы даже выписали телеведущему штраф в размере 5 тысяч рублей за неисполнение решения суда.

«Моя жена три дня по девять часов подряд стояла возле дома, где живет Шепелев, в надежде, что Платона поведут в садик или на прогулку, и она его увидит, передаст от нас подарок. Простыла, но ничего не добилась. У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?» — пожаловался Владимир Фриске в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, в ноябре прошлого года суд обязал Дмитрия Шепелева давать родственникам Жанны Фриске видеться с Платоном — полтора часа раз в месяц в присутствии психолога. Но шоумен ни разу не исполнил решения суда.