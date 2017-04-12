В нулевые группа «Корни» была одной из самых успешных и популярных в отечественном шоу-бизнесе. Их песни «Ты узнаешь ее», «Плакала береза» и «Я теряю корни» звучали повсюду. Однако время не стоит на месте, и несколько лет назад коллектив начал стремительно терять свою популярность, а затем — и солистов. Так, в 2010 году группу покинул Александр Асташенок, и сегодня о нем практически ничего неизвестно. Woman.ru связался с экс-солистом бойзбенда и узнал, как сложилась его судьба после ухода из «Корней».

1 2 3 ... 15 Woman.ru связался с экс-солистом группы «Корни» Александром Асташенком и узнал, чем он сегодня занимается

15 лет назад группа «Корни» собирала стадионы. Но со временем ажиотаж вокруг парней стих. В 2010 году, по всей видимости, так и не смирившись с утерей былой славы, группу покинули сразу два солиста — Павел Артемьев и Александр Асташенок. Несмотря на потерю двух ярких музыкантов, «Корни» продолжают свою деятельность по сей день.

Woman.ru решил узнать, что стало с бывшими солистами некогда популярной группы. Мы связались с Александром, который поведал нам, чем живет сегодня.

«Я снимаюсь в кино. На данный момент вышло несколько сериалов и фильмов с моим участием, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь», — рассказал Асташенок.

По словам экс-солиста, именно решение попробовать себя на актерском поприще и стало поводом для ухода из «Корней». Однако музыку артист не оставил.

«Я продолжаю заниматься музыкой — развиваю сольную карьеру. Сейчас в разработке есть уже две песни. Признаюсь, пока я еще не давал сольных концертов, но, думаю, в скором времени, как только будет готов материал, начнутся и гастроли», — поведал Woman.ru артист.

Вот уже 13 лет Александр женат на Елене Венгржиновской, которая раньше работала директором группы «Корни» (к слову, старше мужа на 13 лет). Супруги счастливы вместе и воспитывают 10-летнюю дочь Викторию.