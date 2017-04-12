В нулевые группа «Корни» была одной из самых успешных и популярных в отечественном шоу-бизнесе. Их песни «Ты узнаешь ее», «Плакала береза» и «Я теряю корни» звучали повсюду. Однако время не стоит на месте, и несколько лет назад коллектив начал стремительно терять свою популярность, а затем — и солистов. Так, в 2010 году группу покинул Александр Асташенок, и сегодня о нем практически ничего неизвестно. Woman.ru связался с экс-солистом бойзбенда и узнал, как сложилась его судьба после ухода из «Корней».
15 лет назад группа «Корни» собирала стадионы. Но со временем ажиотаж вокруг парней стих. В 2010 году, по всей видимости, так и не смирившись с утерей былой славы, группу покинули сразу два солиста — Павел Артемьев и Александр Асташенок. Несмотря на потерю двух ярких музыкантов, «Корни» продолжают свою деятельность по сей день.
Woman.ru решил узнать, что стало с бывшими солистами некогда популярной группы. Мы связались с Александром, который поведал нам, чем живет сегодня.
«Я снимаюсь в кино. На данный момент вышло несколько сериалов и фильмов с моим участием, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь», — рассказал Асташенок.
По словам экс-солиста, именно решение попробовать себя на актерском поприще и стало поводом для ухода из «Корней». Однако музыку артист не оставил.
«Я продолжаю заниматься музыкой — развиваю сольную карьеру. Сейчас в разработке есть уже две песни. Признаюсь, пока я еще не давал сольных концертов, но, думаю, в скором времени, как только будет готов материал, начнутся и гастроли», — поведал Woman.ru артист.
Вот уже 13 лет Александр женат на Елене Венгржиновской, которая раньше работала директором группы «Корни» (к слову, старше мужа на 13 лет). Супруги счастливы вместе и воспитывают 10-летнюю дочь Викторию.
эээх помню тогда мне было лет 9-10...как же он мне нравился)
НЕ хочу никого обидеть, но на мой взгляд - Асташенок был лучшим в этом коллективе по всем параметрам ))
НЕ хочу никого обидеть, но на мой взгляд - Асташенок был лучшим в этом коллективе по всем параметрам ))
Это и прочуяла продюсер))
мой брат его знает и подруга, его брат встречался с ней, а мой брат с ним общался, ничего особенного, обычный пацан из провинции
Афигеть,такая уже дочка большая у него,а совсем недавно он сам был юнцом.
Афигеть,такая уже дочка большая у него,а совсем недавно он сам был юнцом.
а почему не написали сколько ему лет? Моложаво очень выглядит, через 3 года с дочкой как пара будут смотреться