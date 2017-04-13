После главной роли в «Обитаемом острове» критики пророчили, что Василий Степанов станет одной из самых востребованных звезд отечественного кинематографа, но этого так и не случилось. Актер впал в длительную депрессию, перестал появляться в свете. И только в октябре 2016-го наметилось улучшение. Василия пригласили сняться в кино о войне.
Но черная полоса в жизни звезды «Обитаемого острова» не заканчивается. На днях портал Life.ru сообщил, что Степанов выпал из окна пятого этажа. В больнице у актера диагностировали переломы костей таза, правого плеча и обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.
Журналисты взяли комментарий у бывшей девушки Василия. «Это придумывает его мать, чтобы на них снова обратили внимание. Я сейчас узнаю, действительно ли он выбросился из окна, но я сомневаюсь. Если это правда, то он сделал это от слабости», — уверена Дарья Егорова. По словам некоторых очевидцев, актер шагнул из окна намеренно, но о попытке суицида говорить пока рано. После посещения больницы Степанов отказался от госпитализации. Мы желаем Василию скорейшего выздоровления.
В смымое отказался от госпитализации? Вроде с такими травмами из больницы то самостоятельно не уйти!!!
А он вообще актёр????
Выпал с 5 этажа и ушел домой ??
какое горюшко невезучее.Ну что с ним не так?Неудачник какой-то....
такой красивый он
такая внешность необыкновенно красивая, глаз не отвести. А с психикой чтото явно не в порядке. Жалко Василия.. Ну восстановился бы както и опять начал играть в фильмах - радовать женское население страны. Хоть бы какието антидепрессанты ему прописали.
Какой парень видный, очень жаль, что всё так не сложилось
Красивый актер . Если у него депрессия , то все возможно . Депрессия это очень тяжелое заболевание , у нас ее практически невозможно вылечить .
как ушел из больницы?А как он, прикованный к постели, из окна выпал???
Ну девушка бывшая все верно сказала: о слабости он. Читала его интервью в Караване. Остался неприятный осадок и не покидало ощущение,что я читаю про какого-то вялого нюню,безвольного,ленивого и глуповатого.
И что значит "отказался от госпитализации"? Встал и пошел?))