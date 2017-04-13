Неизвестные хакеры продолжают «наступление» на телефоны знаменитостей: не так давно они слили в Сеть очень откровенные снимки и видео Аманды Сейфрид и Эммы Уотсон. А теперь удар приняли актрисы Кейт Хадсон, Розарио Доусон, Дианна Агрон, а также модель Суки Уотерхаус и певица Майли Сайрус.

В четверг, 13 апреля, неизвестная группа хакеров, которая взламывает телефоны знаменитостей и выкладывает свежие порции их «голых» фотографий на американском портале Celebjihad, сделала достоянием общественности несколько новых очень личных снимков таких звезд, как Майли Сайрус, Кейт Хадсон, Розарио Доусон и других.

На этих фотографиях категории XXX девушки позируют в нескромных позах полностью обнаженными и в супероткровенном нижнем белье.

Предыдущая жертва взлома, актриса Аманда Сейфрид, подтвердила, что на снимках действительно она, и подала на мошенников в суд. А Майли, Кейт и другие знаменитости, чьи «голые» фото были выложены накануне, пока хранят молчание.