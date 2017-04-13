Вечером 12 апреля стало известно, что 31-летний Василий Степанов выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. В четверг 13 апреля в прессе сообщили, что выписанный после нескольких переломов актер дозвонился в скорую и начал жаловаться на боль в груди, но приехавшие медики диагностировали у звезды «Обитаемого острова» не соматическое заболевание, а психическое.

1 2 3 ... 13 По информации СМИ, у Василия Степанова была диагностирована шизофрения

Новость о том, что Василий Степанов выпал из окна собственного дома, взбудоражила общественность. Некоторые СМИ сообщают о том, что у актера были суицидальные наклонности, и это была попытка покончить с собой. Сейчас в этом деле разбирается следствие, а самим Василием вплотную решили заняться в психиатрической клинике.

Дело в том, что после падения у Степанова было диагностировано несколько переломов, но, несмотря на это, наложив гипс, врачи отпустили его домой. Как сообщает издание «Московский комсомолец» , вечером 12 апреля молодой человек дозвонился до скорой и пожаловался на боли в груди.

Приехавшие по вызову медики поняли, что имеют дело с пациентом, страдающим психическими заболеваниями. Актер, по информации журналистов, вел себя крайне странно. Врачи вызвали спецбригаду, которая доставила Василия в психиатрическую больницу имени Алексеева. Там Степанову поставили диагноз шизофрения, взяли на учет в психдиспансер и оставили у себя на лечение. Через месяц, если родственники пожелают забрать актера, он сможет вернуться домой. Как пишет МК, близкие как раз были против госпитализации Василия по неизвестным причинам.