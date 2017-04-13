Новость о том, что Василий Степанов выпал из окна собственного дома, взбудоражила общественность. Некоторые СМИ сообщают о том, что у актера были суицидальные наклонности, и это была попытка покончить с собой. Сейчас в этом деле разбирается следствие, а самим Василием вплотную решили заняться в психиатрической клинике.
Приехавшие по вызову медики поняли, что имеют дело с пациентом, страдающим психическими заболеваниями. Актер, по информации журналистов, вел себя крайне странно. Врачи вызвали спецбригаду, которая доставила Василия в психиатрическую больницу имени Алексеева. Там Степанову поставили диагноз шизофрения, взяли на учет в психдиспансер и оставили у себя на лечение. Через месяц, если родственники пожелают забрать актера, он сможет вернуться домой. Как пишет МК, близкие как раз были против госпитализации Василия по неизвестным причинам.
Слышала, что Смоктуновский тоже страдал псих.заболеванием, но я думаю это помогало ему в актерской игре. Он так балансировал на грани здравомыслия когда играл.. Василия бы не сломали там в больнице. А вообще ему надо в театр. Кино похоже не для него.
От нищеты можно тронуться. Если работы нет, то как жить?
Фигня какая-то. Хлопец навернулся с черти-какого этажа, ясен пень, что у него все болит, естественно, что будешь в неадеквате. Ему за один день шьют диагноз - шиза, как будто это аппендицит какой-то.
Скорейшего выздоровления Василию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
От нищеты можно тронуться. Если работы нет, то как жить?
Зачем диагноз написали, у нас полстраны таких, может
Слышала, что Смоктуновский тоже страдал псих.заболеванием, но я думаю это помогало ему в актерской игре. Он так балансировал на грани здравомыслия когда играл.. Василия бы не сломали там в больнице. А вообще ему надо в театр. Кино похоже не для него.
Так ему поступали предложения сниматься, но он почему-то отказывался.Ну и режиссёрам, естественно, надоело.С ним кто-то должен носиться что ли7
бедный мальчишка!!! пусть выкарабкается, найдет в себе силы жить и работать! здоровья телесного и духовного Василию! и его близким!
Да что Вы хотите?! Смазливый мальчик, вот девочки и потекли тут. Сразу им жалко его, сразу оправдания его поступков и слов....